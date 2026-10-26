Triunfazo del líder Instituto ante Deportivo Riestra, que se aseguró jugar copa internacional

La Gloria, que ya aseguró su clasificación a los playoffs le ganó 1 a 0 al Malevo y da pelea en la Anual para clasificar a torneos internacionales.

26/10/2026

Instituto consiguió una victoria histórica al derrotar por 1-0 a Deportivo Riestra en el estadio Monumental Presidente Perón, por la fecha 14 del Torneo Clausura 2026. Con este resultado, el conjunto cordobés se clasificó por primera vez a una competencia internacional y aseguró su lugar en la Copa Sudamericana 2027.

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El equipo dirigido por Diego Flores tomó la iniciativa desde el comienzo y generó situaciones para abrir el marcador. Matías Tissera tuvo una oportunidad clara frente al arquero Marino Arzamendia, mientras que Matías Gallardo también intentó sorprender con un remate desde afuera del área.

Sin embargo, la diferencia llegó recién a los 37 minutos del segundo tiempo, cuando Jeremías Lázaro convirtió de penal y desató el festejo de los hinchas de la Gloria, que celebraron una clasificación inédita para la institución.

Con este triunfo, Instituto continúa como protagonista del Torneo Clausura y mantiene viva la ilusión de clasificarse a la Copa Libertadores 2027, además de tener asegurada su participación internacional.

Por su parte, Deportivo Riestra dejó pasar una nueva oportunidad de garantizar matemáticamente su permanencia en Primera División. El Malevo deberá seguir sumando puntos en las últimas fechas para alejarse definitivamente de la zona de descenso.