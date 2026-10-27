Buenas noticias para River: Aníbal Moreno no sufrió un desgarro y mantiene la ilusión de jugar el Superclásico

Los estudios descartaron una lesión muscular en el mediocampista, que salió reemplazado ante Racing. Sin embargo, una molestia lumbar mantiene en duda su presencia frente a Boca. Sebastián Driussi, por su parte, volvió a entrenarse con normalidad.

Hoy 00:28

River recibió una noticia alentadora en la previa del Superclásico ante Boca. Los estudios médicos realizados a Aníbal Moreno descartaron una lesión muscular en el gemelo derecho, luego de que el mediocampista tuviera que abandonar el campo de juego durante la victoria del Millonario frente a Racing. Sin embargo, su presencia en La Bombonera todavía no está garantizada.

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El volante apenas pudo disputar 15 minutos ante la Academia antes de pedir el cambio por una molestia física. Además del dolor en el gemelo, Moreno volvió a presentar inconvenientes relacionados con una discopatía lumbar, un problema que ya lo había afectado anteriormente.

La buena noticia para el cuerpo técnico es que los estudios no detectaron una ruptura fibrilar. Por este motivo, el futbolista será evaluado durante los próximos entrenamientos y, si responde favorablemente a las exigencias físicas y no presenta dolor, podría estar disponible para enfrentar al Xeneize.

Leonardo Ponzio se refirió a la situación del mediocampista y explicó que se trata de una molestia que ya había sufrido. "Es lo que había tenido anteriormente, y se resintió, pero no está descartado, porque se recupera", aseguró.

La posible ausencia de Moreno genera preocupación en River, especialmente porque Fausto Vera también se encuentra lesionado tras sufrir un desgarro. En caso de que ninguno pueda jugar, el juvenil Lucas Silva, de 19 años, aparece como una alternativa para ocupar el mediocampo.

Por otra parte, Sebastián Driussi llevó tranquilidad al cuerpo técnico. El delantero no había ingresado ante Racing debido a un dolor lumbar que apareció durante la entrada en calor, pero posteriormente se entrenó con normalidad y estaría en condiciones de disputar el Superclásico.

De esta manera, River afronta una semana decisiva para recuperar futbolistas importantes antes del enfrentamiento frente a Boca. La evolución de Moreno será seguida de cerca por el cuerpo técnico, que espera contar con el mediocampista para uno de los compromisos más importantes del Torneo Clausura.