Nicolás Bonahora hizo historia en Colombia: se consagró campeón panamericano de taekwondo

El deportista santiagueño conquistó el título individual en lucha hasta 78 kilos y también celebró junto a la Selección Argentina de Taekwon-Do. La competencia se disputó del 19 al 25 de octubre en Barranquilla.

Hoy 13:50

El taekwondista santiagueño Nicolás Bonahora alcanzó uno de los logros más importantes de su carrera al consagrarse campeón en los XVII Juegos Panamericanos, desarrollados del 19 al 25 de octubre en la ciudad colombiana de Barranquilla.

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Bonahora obtuvo el título en la modalidad de lucha hasta 78 kilogramos, considerada una de las categorías más exigentes y numerosas de la competencia continental.

El representante santiagueño comenzó su camino hacia la medalla dorada con una victoria ante un competidor de Colombia, país anfitrión, en los octavos de final. Posteriormente, superó a Venezuela en cuartos de final y a Puerto Rico en semifinales.

En la definición se enfrentó a Canadá y protagonizó un combate electrizante, que logró resolver a su favor durante los últimos cinco segundos. De esta manera, subió a lo más alto del podio en el evento más importante del continente.

El santiagueño también integró la Selección Argentina de Taekwon-Do, que se consagró campeona de América tras superar a Paraguay, Venezuela, Colombia, Chile, Puerto Rico y Estados Unidos, antes de imponerse frente a Perú en la final.