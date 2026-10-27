“No va a haber comunicado”: el Gobierno descartó felicitar a Lula por su reelección

El vocero presidencial Adrián Ravier confirmó que la Casa Rosada no emitirá un saludo oficial al mandatario brasileño y recordó que Lula tampoco felicitó a Javier Milei tras las elecciones de 2023.

Hoy 14:33

El Gobierno nacional confirmó este martes que no emitirá un comunicado oficial para felicitar a Luiz Inácio Lula da Silva por su reelección como presidente de Brasil.

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La definición fue comunicada por el vocero presidencial, Adrián Ravier, durante su habitual conferencia de prensa en Casa Rosada. “No va a haber un comunicado oficial”, afirmó al ser consultado sobre la postura argentina frente al resultado electoral.

Ravier sostuvo además que el Gobierno “tomó nota del resultado electoral” y recordó que, en 2023, cuando Javier Milei fue elegido presidente, “no hubo ningún gesto del presidente Lula por saludarlo”.

El portavoz descartó que esta decisión pueda afectar el vínculo bilateral y aseguró que la diplomacia y las relaciones comerciales con Brasil continuarán con normalidad, al igual que el trabajo conjunto dentro del Mercosur.

“Del lado argentino la diplomacia continúa, las relaciones comerciales continúan”, expresó Ravier, y remarcó que las diferencias ideológicas entre ambos mandatarios no deberían interferir en los vínculos entre los dos países.

El vocero también defendió la postura de Milei y señaló: “El Presidente no es un hipócrita. Hay una diferencia ideológica entre los dos mandatarios que es real”.

Por otra parte, Ravier rechazó las versiones sobre un eventual pedido de asilo político de Flávio Bolsonaro en la Argentina. “No hay ningún pedido de asilo”, aseguró.

De esta manera, la Casa Rosada ratificó que mantendrá la relación institucional y comercial con Brasil, aunque sin emitir una felicitación pública por la reelección de Lula.