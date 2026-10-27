El CIC San Carlos realizó una jornada de vacunación para prevenir la poliomielitis

La actividad se llevó a cabo el lunes en el marco del Día Mundial contra la Poliomielitis, con el objetivo de reforzar la inmunización infantil y promover la importancia de mantener al día el calendario nacional de vacunación.

Hoy 15:11

Personal del Centro Integrador Comunitario (CIC) del barrio San Carlos llevó adelante el lunes una jornada de vacunación destinada a niños en edad de recibir las dosis correspondientes del calendario nacional, con especial énfasis en la prevención de la poliomielitis.

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La actividad se desarrolló en el marco del “Día Mundial contra la Poliomielitis”o9 una fecha destinada a concientizar sobre la importancia de prevenir esta enfermedad mediante la vacunación.

Asimismo, la iniciativa tuvo como objetivo mejorar las coberturas de inmunización y fortalecer la vigilancia epidemiológica, promoviendo el acceso a las vacunas y el cuidado de la salud de la comunidad.

Desde el municipio de La Banda se recuerda a las familias la importancia de mantener actualizados los calendarios de vacunación de niños y niñas, ya que las vacunas constituyen una herramienta fundamental para prevenir enfermedades y proteger la salud colectiva.

Un logro que hay que sostener

El “Día Mundial contra la Polio” se conmemora cada 24 de octubre para promover la erradicación de la poliomielitis y recordar la importancia de la vacunación.

La fecha fue establecida en el año 1988 por el Rotary International en honor al natalicio de Jonas Salk, líder del equipo que desarrolló la primera vacuna contra la enfermedad.

La región de las Américas fue certificada como libre de polio por poliovirus salvaje en 1994 (tras registrarse el último caso en 1991), un logro que la Organización Panamericana de la Salud (OPS) pide sostener mediante una alta vigilancia.

Argentina suma más de 40 años sin casos autóctonos de poliomielitis (con reportes desde 1984). La vacuna está incluida de forma gratuita y obligatoria en el Calendario Nacional de Vacunación a los 2, 4 y 6 meses de vida, con sus respectivos refuerzos.