Franco Colapinto no participará de la primera práctica del GP de México: quién lo reemplazará en Alpine

La escudería francesa confirmó que el piloto argentino cederá su monoplaza durante el primer entrenamiento del viernes. La decisión responde a una exigencia reglamentaria de la Fórmula 1.

Hoy 15:38

Franco Colapinto tendrá un comienzo diferente en el Gran Premio de México de Fórmula 1, ya que no participará de la primera práctica libre del viernes. La escudería Alpine confirmó que el argentino cederá su monoplaza al italiano Gabriele Minì, quien tendrá su debut en una sesión oficial de la máxima categoría del automovilismo.

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La decisión fue anunciada este martes y responde al reglamento de la Fórmula 1, que establece que cada piloto titular debe ceder su auto a un debutante en dos sesiones de entrenamientos libres durante la temporada. De esta manera, Colapinto recién saldrá a pista en la segunda práctica libre (FP2) en el Autódromo Hermanos Rodríguez.

No será la primera vez que el argentino deba dejar su lugar en una sesión de entrenamientos. Durante el Gran Premio de Hungría, en julio, el piloto estonio Paul Aron también condujo su Alpine para cumplir con esta normativa.

Quién es Gabriele Minì, el piloto que reemplazará a Colapinto

Gabriele Minì, de 21 años, integra la Academia Alpine desde 2023 y actualmente compite en la Fórmula 2, donde ocupa el cuarto puesto del campeonato. En la presente temporada consiguió dos victorias y otros siete podios, resultados que lo posicionan como una de las jóvenes promesas de la escudería francesa.

Si bien será su primera participación oficial en un fin de semana de Fórmula 1, el italiano ya cuenta con experiencia al volante de monoplazas de la categoría, luego de realizar diferentes pruebas privadas con el A525, el modelo utilizado por Alpine durante la temporada 2025.

El joven piloto expresó su entusiasmo por esta oportunidad y destacó la preparación que realizó en la fábrica de Enstone, donde trabajó en el simulador y junto a los ingenieros del equipo para llegar en las mejores condiciones posibles.

El objetivo de Alpine para el Gran Premio de México

Durante la primera práctica libre, Minì tendrá la misión de recopilar información sobre el comportamiento del A526 y aportar datos que permitan mejorar la puesta a punto del monoplaza para el resto del fin de semana.

Por su parte, Colapinto buscará recuperarse de los abandonos sufridos en Singapur y Estados Unidos. El argentino intentará dejar atrás los inconvenientes de las últimas carreras y conseguir un resultado positivo en el circuito mexicano.

De esta manera, el piloto argentino se perderá únicamente la primera sesión de entrenamientos del viernes y recuperará su lugar en la FP2, con el objetivo de aprovechar el tiempo disponible para preparar la clasificación y la carrera del domingo.