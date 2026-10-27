Flávio Bolsonaro le pidió asilo político a Donald Trump y ya está en vuelo a Estados Unidos

El excandidato presidencial salió del país en medio de un fuerte hermetismo. La Justicia le canceló los pasaportes por una causa de lavado de dinero.

Hoy 15:38

Flavio Bolsonaro huyó de Brasil y está en vuelo a Estados Unidos, tras una mañana cargada de versiones sobre el paradero del excandidato presidencial, quien perdió las elecciones el domingo pasado en la segunda vuelta frente al presidente Lula da Silva, y sobre quien pesa una prohibición de salida del país.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

La Policía Federal (PF) brasileña había cancelado este martes tanto el pasaporte común como el diplomático del senador Flavio Bolsonaro tras vencerse a las 11 el plazo límite de 24 horas fijado por el juez del Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes, quien había ordenado el lunes la entrega de los documentos del hijo mayor del expresidente Jair Bolsonaro y la prohibición para que saliera del país por una causa de lavado de dinero.

La fuente del entorno de los Bolsonaro no quiso ofrecer detalles sobre la salida del senador del Partido Liberal (PL) del país, en medio de las versiones de que habría salido a través de la Argentina. La noticia sobre el vuelo rumbo a Estados Unidos fue publicada primero por el sitio Metropoles, que indica que se fue con su mujer y sus dos hijas rumbo a Florida.

Según el sitio brasileño, el gobierno de Donald Trump ya fue notificado sobre el viaje de Flavio Bolsonaro, quien no reconoció los resultados de las elecciones del domingo, pero había desistido de su plan de pedir la anulación de los comicios. Se prevé que aterrice este martes por la tarde y que solicite asilo político apenas llegue. También se espera que se reúna el miércoles con su hermano, Eduardo Bolsonaro, radicado en Estados Unidos y con una orden de captura en Brasil.

Folha de S. Paulo agregó que el gobierno estadounidense habría participado activamente en el plan para sacar a Bolsonaro de Brasil.

Más temprano, fuentes de la Policía habían señalado que no constaba ningún registro formal de salida del país a nombre de Flavio Bolsonaro, después de que el sitio Infobae informara que el excandidato habría huido de Brasil por tierra hacia la Argentina esta madrugada para volar hacia Estados Unidos.

El gobierno argentino también informó que no registró “ingreso alguno de Flavio Bolsonaro a la República Argentina”.

El senador tiene ciudadanía italiana desde 2023, según la cadena CNN Brasil. Eso le da derecho a contar con el pasaporte europeo, que no puede ser cancelado por las autoridades brasileñas.

Bolsonaro es investigado en dos causas judiciales, acusado por lavado de dinero, entre otros delitos. Sus fueros expiran en febrero, cuando finalice su mandato como senador, motivo que preocupaba a la familia, que denuncia una persecución por parte de De Moraes y el gobierno de Lula da Silva.

El paradero de Flavio Bolsonaro fue una incógnita durante la mañana de este martes.

El coordinador general de la campaña presidencial de Bolsonaro, el senador Rogério Marinho, desmintió por la mañana que el excandidato hubiera salido del país. “Eso no sucedió”, dijo al medio Metrópoles, aunque luego reconoció en privado que no sabía dónde estaba el senador.