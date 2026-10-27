Perros agresivos causan heridos en San Fernando del Valle de Catamarca

Dos ataques de perros en San Fernando del Valle de Catamarca durante el fin de semana dejaron a un menor y a una mujer con lesiones graves, reabriendo el debate sobre la tenencia responsable de mascotas.

Hoy 15:26

El fin de semana reciente se vivieron momentos de alarma en San Fernando del Valle de Catamarca, donde se registraron dos incidentes de ataques de perros que dejaron como saldo a un menor y a una mujer con graves lesiones. Estos hechos, ocurridos en calles 25 de Mayo y Mate de Luna, han generado una profunda preocupación en la comunidad por la seguridad en la vía pública.

El primer incidente tuvo lugar el sábado, alrededor de las 16:00 horas, cuando un niño de cinco años fue atacado por un perro de gran tamaño en la calle 25 de Mayo al 300. La madre del menor, Rosario Villagra, relató que el niño caminaba hacia un comercio local cuando fue embestido por el can, que se encontraba suelto y sin bozal. El animal lo derribó y le causó lesiones visibles en el rostro y la espalda.

Los vecinos, alertados por el grito de la madre, intervinieron para separar al perro del niño, y se dio aviso a los servicios de emergencias. El menor fue trasladado al Hospital Pediátrico Eva Perón, donde se encuentra bajo observación médica debido a la gravedad de sus heridas.

El segundo ataque ocurrió en la calle Mate de Luna al 300, donde una mujer de 29 años sufrió un ataque similar por parte de un perro de gran porte. Este episodio también está siendo investigado por las autoridades para determinar si el animal pertenecía a algún vecino o si se encontraba suelto en la vía pública. La mujer sufrió cortes profundos en uno de sus brazos y en el mentón, lo que requirió suturas y atención médica en el Hospital Interzonal San Juan Bautista.

Los ataques han reavivado el debate sobre la tenencia responsable de mascotas y la necesidad de implementar medidas de seguridad más estrictas, como el uso de bozales y correas en perros grandes. La comunidad exige al municipio una mayor supervisión de los animales de gran porte que circulan por las áreas urbanas.

A pesar de los esfuerzos, hasta el momento, los animales implicados en los ataques no han sido capturados. Las autoridades policiales están trabajando para identificar a los propietarios de los perros y verificar sus libretas sanitarias, además de evaluar las implicaciones legales de estos incidentes.

La situación ha generado una ola de reclamos por parte de los vecinos hacia el área de Zoonosis del municipio, exigiendo un control más riguroso sobre los perros potencialmente peligrosos en la vía pública y la implementación de normativas que garanticen la seguridad de todos los ciudadanos.