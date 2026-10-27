Camionero sufre accidente vial al caer al río León en Jujuy

Un camionero resultó herido tras un accidente en el viaducto sobre el río León en Jujuy, siendo trasladado al hospital "Pablo Soria" mientras se investigan las causas del siniestro.

Hoy 14:43

Un accidente vial ocurrido en la mañana de ayer en la ruta nacional N° 9 ha dejado a un camionero herido tras caer al lecho del río León. El incidente se produjo poco después de las 8:30, cuando el conductor, que viajaba en dirección sur-norte, perdió el control de su vehículo y se precipitó desde el puente.

El camionero, que llevaba una carga de bebidas energizantes, logró salir por sus propios medios del camión, lo que permitió su asistencia inmediata por parte del SAME. Este servicio de emergencias lo trasladó al hospital "Pablo Soria", donde se determinó que su vida no corría peligro. Según los primeros reportes, el conductor sufrió lesiones, pero su estado fue considerado estable.

Al momento del accidente, el camión destruyó el guardarraíl y la baranda de contención del puente, lo que generó un corte parcial del tránsito durante más de dos horas mientras se realizaban las labores de rescate. La situación provocó momentos de preocupación entre los automovilistas que transitaban por la zona, quienes se vieron afectados por el cierre temporal de la ruta.

Testigos del accidente informaron que las condiciones de visibilidad eran óptimas y que no hubo participación de otros vehículos o animales en la carretera en el momento del incidente. Un automovilista que venía detrás del camión relató que su vehículo quedó enganchado en la parte del guardarraíl destrozado, lo que lo salvó de caer al vacío.

El camión, que terminó volcado sobre su costado derecho en el lecho del río, se encontraba en un estado considerablemente dañado. Aparentemente, la caída del lado del acompañante pudo haber amortiguado los golpes del conductor. Este hecho ha sido considerado un milagro, dado que podría haber resultado en una tragedia mayor.

Las autoridades locales han iniciado una investigación para determinar las causas exactas del despiste del vehículo. El personal de Criminalística se encuentra trabajando en el lugar para esclarecer los detalles del siniestro, que, por fortuna, no ha dejado víctimas fatales en las carreteras de Jujuy.