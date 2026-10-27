La UOCRA respaldó la reactivación de la obra pública y proyecta recuperar miles de puestos de trabajo

Desde la delegación Santiago del Estero valoraron los anuncios del gobernador Elías Suárez sobre viviendas, obras viales e infraestructura. Hugo Padilla dialogó al respecto con Noticiero 7.

Hoy 15:03

La UOCRA Santiago del Estero recibió con expectativa los anuncios realizados por el gobernador Elías Suárez durante la reunión del Consejo Económico y Social, donde presentó un plan de reactivación de la obra pública con inversiones en viviendas, infraestructura vial y energía.

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En diálogo con Noticiero 7, el secretario general del gremio, Hugo Padilla, destacó que las medidas representan una oportunidad importante para un sector que, según señaló, perdió miles de puestos de trabajo en los últimos años.

“Tuvimos la satisfacción de escuchar los anuncios de una reactivación bastante importante para nuestro sector”, expresó Padilla, quien valoró especialmente que las obras previstas se impulsen con recursos provinciales.

El dirigente remarcó que uno de los puntos centrales será la construcción de viviendas, debido al alto nivel de mano de obra que demanda. “Lo que mayor cantidad de mano de obra nos absorbe es el tema de la obra pública en viviendas, específicamente”, explicó.

A esto se suman los proyectos vinculados a obras viales, infraestructura y tendidos de redes eléctricas de mediana y alta tensión, que también podrían generar nuevos puestos laborales.

Según estimó Padilla, solamente dentro de la UOCRA podrían incorporarse entre 4.500 y 5.000 trabajadores de manera directa. Desde el sindicato consideran que, sumando el movimiento indirecto generado por las distintas obras, el impacto laboral podría acercarse a los 10.000 puestos de trabajo.

“Es una cantidad bastante importante lo que nosotros recuperaríamos”, señaló el dirigente, al recordar que durante los últimos años el sector sufrió una fuerte caída del empleo registrado.

Padilla explicó que en otros períodos la construcción llegó a registrar niveles muy superiores de actividad. Según detalló, entre 2005 y 2014 la UOCRA alcanzó alrededor de 20.000 trabajadores registrados, mientras que posteriormente el número cayó de manera significativa.

También señaló que durante la gestión de Alberto Fernández el padrón volvió a ubicarse cerca de los 15.000 trabajadores, pero sostuvo que desde 2023 se perdieron entre 7.000 y 8.000 puestos de trabajo.

En ese contexto, el secretario general consideró que los anuncios provinciales permiten recuperar expectativas dentro del sector. “Hoy recuperamos esa ilusión, esa esperanza, ese sueño de poder tener nuestro hogar digno”, expresó.

Por último, Padilla también destacó el aporte de la obra privada, especialmente en Capital y La Banda, donde aseguró que existen proyectos importantes que permitieron sostener parte del empleo durante el período de menor actividad pública.

Desde la UOCRA esperan ahora que la puesta en marcha de los proyectos anunciados permita avanzar en una recuperación sostenida del empleo en la construcción y volver a incorporar a miles de trabajadores al mercado laboral formal.