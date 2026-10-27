El municipio brinda asistencia para completar fichas médicas y formularios de Anses

La atención se realiza los lunes a partir de las 8:30 en el CIC San Carlos. Los interesados deberán presentar su DNI y carnet de vacunación para completar la documentación requerida.

Hoy 15:09

La Municipalidad de La Banda, a través de la Dirección de Salud, informa a la comunidad que el Centro Integrador Comunitario (CIC) San Carlos brinda un servicio de atención destinado a completar fichas médicas y formularios de ANSES, con el objetivo de facilitar a los vecinos la realización de estos trámites.

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La atención se realiza los días lunes, a partir de las 8:30h en las instalaciones del CIC San Carlos, donde los vecinos podrán acercarse para solicitar asistencia con la documentación correspondiente.

Para acceder al servicio, se recuerda a los interesados que deberán presentar su Documento Nacional de Identidad (DNI) y el carnet de vacunación, documentación necesaria para completar los formularios y las fichas médicas.

Esta iniciativa busca acompañar a las familias de la comunidad, brindando un espacio de atención y orientación que facilite el cumplimiento de los requisitos solicitados para diferentes trámites.

Desde la Dirección de Salud se destaca la importancia de acercar estos servicios a los barrios, permitiendo que los vecinos cuenten con un punto de atención accesible y puedan realizar sus gestiones de manera más sencilla.

De esta manera, la Municipalidad de La Banda continúa fortaleciendo las acciones de atención primaria y acompañamiento comunitario, promoviendo el acceso a servicios que contribuyen al bienestar de las familias bandeñas.