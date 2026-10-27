Marianella Lezama Hid cuestionó el aumento del boleto y pidió una reforma profunda del transporte público

La concejal de Libres del Sur explicó en Radio Panorama por qué su espacio no acompañó la suba y sostuvo que la Municipalidad debe ejercer su función de contralor del servicio.

Hoy 13:33

La concejal de la Capital Marianella Lezama Hid, de Libres del Sur, cuestionó el aumento del boleto de colectivo y sostuvo que la medida no resuelve las deficiencias estructurales del transporte público. En diálogo con Radio Panorama, explicó los motivos por los que su espacio decidió no acompañar la actualización tarifaria y reclamó cambios profundos en el sistema.

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“Hemos decidido no acompañar desde Libres del Sur, no por capricho y simple oposición, ya que presentamos muchas alternativas a un sistema que tiene muchas deficiencias y no funciona al nivel que merecen los santiagueños”, afirmó.

En ese sentido, consideró que el servicio necesita una transformación de fondo, debido a que, según señaló, las mejoras no terminan de concretarse. “Se necesitan soluciones profundas, reconfigurar el sistema que es lo que se merece la ciudadanía. Nuestros proyectos quedaron a disposición de quienes tienen la mayoría en el Concejo Deliberante”, expresó.

Lezama Hid recordó que el transporte público atravesó distintas etapas durante los últimos ocho años, en un contexto de cambios de gobiernos y modificaciones en las políticas de subsidios, tanto a nivel nacional como local.

“Se han pensado soluciones y creo que el aumento de boleto no es la solución y ahí entra la Municipalidad que tiene la función de contralor del servicio”, sostuvo. De esta manera, puso el foco en la responsabilidad del municipio en el control del funcionamiento y la calidad de las prestaciones.

La edil también se refirió al crecimiento de las aplicaciones de transporte, como Uber y DiDi, y a las dificultades que plantea su regulación. Según explicó, estas plataformas suelen presentarse jurídicamente como prestadoras de servicios tecnológicos, una situación que complejiza la discusión sobre las condiciones en las que operan.

“Hay exigencias que no se le piden a los trabajadores de aplicaciones, esto sumado a la insatisfacción de los usuarios hace que crezca el uso de estas aplicaciones”, señaló.

En ese marco, consideró que la regulación de estas modalidades y las deficiencias del transporte convencional son asuntos relevantes que deberán abordar las próximas autoridades. “Son temas importantes que deberán discutir el nuevo Concejo e intendente”, afirmó.

El balance de ocho años en el Concejo Deliberante

La entrevista también estuvo atravesada por el cierre de la etapa de Marianella Lezama Hid como concejal de la Capital, tras ocho años de actividad en el recinto deliberativo.

Al realizar un balance de su gestión, destacó el trabajo desarrollado y la importancia de rendir cuentas ante la ciudadanía. “Fue una experiencia muy importante, hemos llevado adelante un trabajo muy importante que nos otorgó el vecino y hemos rendido cuentas, con un resumen en el mismo Concejo con una actividad abierta”, manifestó.

Finalmente, sostuvo que concluye este período con la tranquilidad de haber desempeñado su función con compromiso. “Así que me voy sabiendo que fue con trabajo, responsabilidad y honestidad”, concluyó.