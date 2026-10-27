Se disputó con éxito el “Ishiku Cross Country 2026” en Tiu Chacra

La quinta edición reunió a cerca de 100 participantes de Santiago del Estero, Córdoba y Catamarca, con pruebas de 5, 11 y 25 kilómetros que combinaron deporte, naturaleza y participación comunitaria.

Hoy 14:10

Con una gran concurrencia se realizó en el departamento Robles la quinta edición de la carrera Ishiku Cross Country, “En honor a montes y ríos”, evento impulsado por la Asociación de Fomento Vecinal de Tiu Chacra Parajes Unidos.

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La convocatoria superó las expectativas, con alrededor de 100 inscriptos provenientes de distintos puntos de Santiago del Estero, Córdoba y Catamarca.

Esta iniciativa tuvo como objetivo poner en valor la actividad física, fomentar la participación comunitaria y dar a conocer la riqueza paisajística de la región. Para adaptarse a los diferentes niveles de preparación de los deportistas, la propuesta contempló una instancia participativa de 5 kilómetros y dos instancias competitivas de 11 y 25 kilómetros.

En la clasificación general de 5 km, el podio masculino fue liderado por Agustín González, seguido por Enzo Ibáñez y Gonzalo Cortés. En el segmento femenino, la victoria quedó en manos de Anahí Silva, escoltada por Valeria Marisol Ibáñez y Sara Pilar Coronel.

En la distancia de 11 km, la clasificación general masculina consagró a Cristian Nicolás Luna, escoltado por Jonathan Fernando en la segunda posición y Santiago Schonfeld Chacón en el tercer lugar. En la rama femenina, el triunfo fue para María Soledad Ibáñez, seguida por Graciela Erlan y María Aisikoff.

Dentro de las categorías por edades de los 11 km, en damas de 20 a 29 años la ganadora fue Noelia Ibarra, seguida por Yamila Quintana y Brisa Sayago. En la categoría de 30 a 39 años, el primer lugar correspondió a Agostina Cavallo, seguida por Estefanía Álvarez y Florencia Atías.

En el segmento femenino de 40 a 49 años, la victoria quedó en manos de María Soledad Ibáñez, con Graciela Erlan en segundo lugar y María Aisikoff en el tercero. En la categoría de 50 a 59 años, la primera posición fue para Isabel Carrizo Sandoval, seguida por Silvia Liliana Silva.

Por el lado de los varones en 11 km, en la categoría de 20 a 29 años se impuso Santiago Schonfeld Chacón, seguido por Iván Jacobo y Gabriel Montino. En la franja de 30 a 39 años, el triunfo fue para Jonathan Pérez, con Marcos Arce en el segundo puesto y Agustín Schonfeld en el tercero.

En el segmento de 40 a 49 años, el primer puesto quedó para Cristian Luna, escoltado por Hugo Barrientos y Bruno Ferreira. En la categoría de 50 a 59 años, la primera colocación fue para Juan Merez.

En la prueba de máxima exigencia de 25 km, la clasificación general masculina tuvo como ganador a Aldo Luna, seguido por Omar Cavaliere y Jorge Adrián Jiménez. En la general femenina, el podio quedó encabezado por Carmen Vázquez, seguida por Fabiana Flores.

Respecto al desglose por categorías en 25 km, en varones de 30 a 39 años la victoria fue para Jorge Jiménez, seguido por Rodolfo Maggicia. En la categoría de 40 a 49 años, el primer puesto fue para Aldo Luna, con Omar Cavaliere en la segunda colocación y Diego Barraza en el tercer lugar.

En la franja de 50 a 59 años, se impuso José Ibáñez, escoltado por Luis Chaparro. En damas de 40 a 49 años, la primera posición correspondió a Carmen Vázquez, mientras que Fabiana Flores logró el segundo puesto.