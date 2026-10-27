River tendrá un día de descanso antes del Superclásico: las dudas de Ponzio para enfrentar a Boca

Tras la victoria ante Racing, el plantel millonario retomará los entrenamientos este miércoles. La recuperación de Aníbal Moreno, el regreso de Marcos Acuña y la disputa por el puesto de delantero son las principales incógnitas.

Hoy 12:12

River Plate atraviesa una semana clave en la previa del Superclásico ante Boca Juniors. Después de conseguir una importante victoria frente a Racing por la fecha 14 del Torneo Clausura, el plantel dirigido por Leonardo Ponzio tuvo este martes una jornada de descanso y retomará los entrenamientos el miércoles, cuando comenzarán a despejarse las dudas sobre el equipo que jugará en La Bombonera.

El conjunto millonario realizó el lunes una práctica liviana en el predio de Ezeiza y luego recibió el día libre habitual dispuesto por el entrenador. Sin embargo, el cuerpo técnico deberá resolver varias cuestiones físicas y futbolísticas antes de definir los once titulares para enfrentar al eterno rival.

La preocupación por Aníbal Moreno

Una de las principales incógnitas pasa por la presencia de Aníbal Moreno, quien sufrió una fuerte molestia durante los primeros minutos del encuentro frente a Racing. El mediocampista arrastra una discopatía lumbar que anteriormente lo mantuvo alejado de las canchas durante 45 días.

Los estudios médicos descartaron una lesión muscular en el gemelo derecho, aunque las molestias en la espalda continúan y su participación en el Superclásico dependerá de la evolución que presente durante los próximos entrenamientos.

En caso de que Moreno no llegue en condiciones, Ponzio deberá buscar una alternativa en el mediocampo. Con Fausto Vera descartado por un desgarro, una de las opciones es el juvenil Lucas Silva, de 19 años, quien apenas suma nueve presentaciones con la camiseta de River.

Marcos Acuña y la pelea por un lugar en el ataque

Otra situación que deberá resolver el entrenador es la del lateral izquierdo. Marcos Acuña se recupera de un traumatismo en el empeine izquierdo que le impidió entrenarse con normalidad desde el empate frente a Sarmiento en Junín.

Se espera que el campeón del mundo pueda reincorporarse plenamente a las prácticas durante la semana. Sin embargo, Francisco Ortega aprovechó su oportunidad y tuvo buenas actuaciones en las últimas dos victorias del equipo, por lo que también aparece como candidato a ocupar el puesto.

En el ataque, la principal disputa será entre Lucas Beltrán y Sebastián Driussi. Este último no pudo realizar la entrada en calor frente a Racing debido a una molestia lumbar, aunque estará disponible para el compromiso ante Boca.

De todas maneras, Beltrán corre con ventaja para mantenerse como centrodelantero titular, pese a que todavía no logró reencontrarse con el gol desde su regreso al club.

Con este panorama, River retomará los entrenamientos este miércoles con la mirada puesta en el Superclásico del domingo. Ponzio tendrá varios días para evaluar la evolución de los futbolistas y definir la formación con la que buscará conseguir una victoria clave en La Bombonera.