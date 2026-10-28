Ascienden a 68 los muertos por el choque de dos trenes de alta velocidad en España

El accidente ocurrió a las 08:54 cerca de Urda, en Toledo. Hay al menos 15 heridos de gravedad.

Hoy 15:51

Dos trenes de alta velocidad chocaron este miércoles en la provincia española de Toledo, al sur de Madrid, y hay al menos 68 muertos y 80 heridos, 15 de ellos en estado grave.

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La portavoz del gobierno de Castilla La Mancha, Esther Padilla, advirtió de que ese número “es posible que aumente”, sin detallar cuántos heridos puede haber, ya que los bomberos siguen trabajando en la zona.

El choque se produjo a las 8:54 cerca de la estación Urda, a unos 150 km al sur de Madrid. Impactaron un tren del operador privado Iryo que estaba detenido en la vía y otro de la compañía nacional Renfe con destino a Sevilla.

El diario El País indicó que según las primeras investigaciones, el accidente se produjo por un “error humano” ante “una avería del sistema principal de señalización”.

En el tren de Iryo 6076 viajaban 146 pasajeros, mientras que el AVE 2080 de Renfe transportaba a 397 personas, indicó el diario 20 Minutos.

Por la fuerza del choque, dos de los vagones cayeron por un terraplén, informaron a la agencia de noticias EFE fuentes del servicio de emergencias.

“Se encuentra interrumpida la circulación en la línea de alta velocidad Madrid-Andalucía por un alcance entre dos trenes”, indicó por su parte en la red social X la empresa pública encargada de gestionar la infraestructura ferroviaria, ADIF.