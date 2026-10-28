El exjuez Claudio Parisi recupera su libertad mientras espera juicio

Claudio Alejandro Parisi, exjuez de Garantías 2 de Orán, ha recuperado su libertad mientras espera el juicio por acusaciones de corrupción, generando malestar en el Ministerio Público Fiscal.

Hoy 16:32

Claudio Alejandro Parisi, exjuez de Garantías 2 de Orán, ha recuperado su libertad tras una decisión judicial que le permite esperar su juicio en libertad, en medio de acusaciones graves de corrupción. Esta resolución, notificada el lunes por la noche, fue adoptada con el respaldo de los jueces Mariano Facundo Gerónimo y Héctor Fernando Mariscal Astigueta, según lo informado por El Tribuno.

El exmagistrado, que había estado cumpliendo arresto domiciliario, ahora se encuentra sujeto a ciertas restricciones. Entre estas, se incluye la prohibición de comunicarse con los testigos de la causa, así como la obligación de presentarse periódicamente ante el tribunal y la prohibición de salir del departamento de Orán o del país sin autorización judicial. Estas medidas buscan asegurar su presencia durante el desarrollo del proceso judicial.

El tribunal que juzgará a Parisi está compuesto por los jueces Mariano Facundo Gerónimo, Marcelo Amado Alvarado y Héctor Fernando Mariscal Astigueta. La fecha del juicio aún no ha sido fijada, lo que ha generado un clima de incertidumbre en torno al caso. Parisi enfrenta acusaciones de cohecho pasivo agravado y de omisión de los deberes de funcionario público, en un contexto que incluye la muerte de un imputado en un caso relacionado.

Uno de los incidentes que ha levantado mayor controversia se refiere a la concesión de arresto domiciliario a César Daniel “Oreja” Martínez, quien fue imputado por tentativa de femicidio y fue asesinado posteriormente. La Fiscalía sostiene que Parisi recibió dinero para otorgar ese beneficio, lo que añade un nivel de gravedad a las acusaciones en su contra.

La resolución que ordenó su libertad se basa en la falta de una solicitud formal del Ministerio Público Fiscal para extender la medida de prisión preventiva. Sin embargo, la fuente del Poder Judicial consultada indicó que el plazo de prisión preventiva había finalizado y que la Fiscalía no había solicitado una prórroga. Esto ha generado un malestar considerable en el Ministerio Público Fiscal, que cuestiona el procedimiento seguido para otorgar la libertad a Parisi.

El principal argumento del MPF radica en que el pedido de liberación fue presentado por la defensa sin que se le permitiera al Ministerio pronunciarse al respecto. Desde el organismo consideran esta situación como especialmente grave, ya que interfiere con el debido proceso judicial. La defensa de Parisi, liderada por Guillermo Alberto, sostiene que el plazo de detención había vencido, aunque esto no implica una liberación automática según el Código Procesal Penal.

Además, se ha informado que la prohibición de contacto con testigos abarca todas las formas de comunicación, incluyendo la posibilidad de enviar mensajes a través de terceros. La resolución también establece que, en caso de incumplimiento de estas condiciones, podría ordenarse su inmediata detención, siempre que así lo requiera el Ministerio Público Fiscal.