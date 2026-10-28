Patricia Bullrich reconoció el triunfo de Lula y volvió a diferenciarse de Milei

La senadora de La Libertad Avanza sostuvo que los resultados electorales deben respetarse y cuestionó el uso de la Justicia contra dirigentes opositores.

Hoy 16:12

La senadora nacional Patricia Bullrich se pronunció sobre el resultado de las elecciones presidenciales de Brasil y marcó diferencias con la postura de Javier Milei, quien todavía no había reconocido públicamente el triunfo de Luiz Inácio Lula da Silva, según la información difundida este miércoles.

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A través de una publicación en la red social X, la dirigente sostuvo que la voluntad expresada en las urnas debe ser respetada, incluso cuando existen diferencias políticas con el gobierno elegido. Además, advirtió sobre los riesgos de utilizar el sistema judicial para perseguir a dirigentes opositores.

“La gente decide en las urnas y su voluntad se respeta”, expresó Bullrich, al referirse al resultado electoral brasileño. Si bien reconoció sus diferencias con Lula, también destacó la importancia de mantener los vínculos entre ambos países por sus intereses estratégicos y las oportunidades de cooperación.

La senadora también cuestionó el tratamiento judicial de las causas que involucran al sector bolsonarista. “Es importante que la democracia no sea binaria: el que gana gobierna y el que pierde va a la cárcel”, sostuvo. En ese sentido, planteó objeciones al uso de una Justicia que, según afirmó, no actúe con imparcialidad y sea utilizada para desplazar a la oposición.

Sus declaraciones se conocieron en un contexto de tensión política y diplomática entre Milei y Lula, luego de que el mandatario argentino expresara públicamente su respaldo a Flávio Bolsonaro durante la campaña electoral brasileña.

El resultado del balotaje favoreció a Lula, quien obtuvo el 51,79% de los votos, frente al 48,21% alcanzado por Bolsonaro, de acuerdo con los datos difundidos sobre la elección.

Pese a las diferencias entre los presidentes, Brasil continúa siendo un socio comercial central para la Argentina, por lo que la relación bilateral tiene un peso estratégico para ambos gobiernos.

En paralelo, la situación de Flávio Bolsonaro sumó otro foco de tensión. El dirigente abandonó Brasil y viajó al exterior pese a una orden judicial que le impedía salir del país y que contemplaba la entrega de sus pasaportes. Según las informaciones publicadas, ingresó a la Argentina junto con su familia y luego partió en un vuelo privado desde Puerto Iguazú, con escalas antes de continuar viaje hacia Estados Unidos.

La salida se produjo en medio de cuestionamientos judiciales y de la controversia generada por la derrota electoral del bolsonarismo. Mientras tanto, el Partido Liberal terminó reconociendo el resultado oficial.

En este escenario, las declaraciones de Bullrich volvieron a poner de manifiesto diferencias dentro del espacio libertario respecto de la relación con Brasil y la interpretación del resultado electoral. Su postura combinó el reconocimiento de la voluntad popular con críticas al accionar judicial contra dirigentes opositores, en momentos en que el Gobierno argentino enfrenta el desafío de definir su posición frente a la nueva etapa política brasileña.