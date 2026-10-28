Condenaron en Nueva York a una mujer de EEUU por recibir entrenamiento militar del Estado Islámico

Halima Salman sería la primera mujer acusada de pertenecer al ISIS en ser juzgada en un tribunal federal en Estados Unidos. La condena puede implicar hasta 10 años de prisión.

Hoy 16:01

Una joven estadounidense nacida en Brooklyn, Halima Salman —conocida como “Umm Khattab al-Muhajir”—, recibió una condena este 28 de octubre por haber recibido entrenamiento militar del Estado Islámico (ISIS), el grupo terrorista que controló vastas zonas de Irak y Siria entre 2014 y 2019. El veredicto llegó tras días de deliberaciones en los que el jurado expresó dificultades para alcanzar una decisión unánime.

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Según el New York Times, Salman sería la primera mujer acusada de pertenecer al ISIS en ser juzgada en un tribunal federal en Estados Unidos. La condena puede implicar hasta 10 años de prisión; la sentencia está prevista para el 2 de febrero de 2027.

El caso dividió opiniones dentro y fuera de la sala: la fiscalía sostuvo que Salman juró lealtad al ISIS y participó de forma voluntaria en sus actividades, mientras que la defensa la describió como una adolescente atrapada sin salida, primero por su propio padre y luego por un marido que le impuso sus órdenes bajo amenaza de muerte.

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“Si intentás irte, es la muerte”, declaró Salman ante el tribunal, según recogieron The Guardian y CBS News.

El padre la llevó a Siria engañada a los 17 años

Según el Departamento de Justicia de Estados Unidos, en septiembre y octubre de 2016 los padres de Salman viajaron con ella y sus ocho hermanos fuera del país con destino final al territorio controlado por el ISIS en Siria. Salman tenía 17 años cuando su padre llevó a toda la familia desde Estados Unidos en un viaje que, según ella, creyó que sería una visita a familiares en Turquía.

La camioneta cruzó la frontera hacia Siria y hombres armados con el rostro cubierto los rodearon. “A mi padre le atribuyo gran parte de lo que me pasó”, testificó Salman durante el juicio, en declaraciones recogidas por The Guardian.

Durante tres meses, Salman permaneció en instalaciones bajo el control del ISIS antes de reunirse con su familia. El grupo se mudó dos veces a causa de los bombardeos. Allí, su padre concertó su matrimonio con Abu Ali, un combatiente del grupo terrorista. El primer día de casada, según su propio testimonio, el marido le dijo: “Levantate, esposa estúpida, es hora de que seas una esposa”.

El matrimonio forzado y la vida bajo bombardeos constantes

Salman pasó la mayor parte del matrimonio en tareas domésticas para su marido y su suegra. En 2018, su padre, quien según la fiscalía trabajaba como guardia para el ISIS, murió tras las heridas de un ataque aéreo.

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Ella describió el último año de convivencia con su esposo como el período más duro: los bombardeos continuos los obligaron a vivir en la calle en más de una ocasión, donde relató haber visto “cadáveres por todos lados”, según citaron los medios periodísticos.

La pareja huyó junto a otros refugiados en un camión. En ese trayecto, Salman le comunicó a su marido que se separaban. Según su testimonio, nunca volvió a verlo.

En 2019, fuerzas opositoras al ISIS la detuvieron en Baguz, Siria. Durante los cinco años siguientes, Salman y su familia permanecieron en centros de detención sirios reservados para familiares de combatientes capturados. En 2024, las autoridades estadounidenses la arrestaron al regresar a Nueva York.

La fiscalía mostró un video con Salman y un fusil de asalto

Según el Departamento de Justicia, Salman recibió el entrenamiento militar a través de la Khatiba Nusaybah, un batallón del ISIS compuesto exclusivamente por mujeres. Al completarlo, el grupo le emitió un certificado y un documento en árabe que le autorizaba a portar un fusil Kalashnikov, dos cargadores y 150 balas.

Los dos registros fueron hallados en el celular de su marido, recuperado del campo de batalla. En ese mismo dispositivo había fotos de Salman con la bandera del ISIS de fondo y un video en el que empuña un fusil AK-47, elemento central de la acusación.

Durante el contrainterrogatorio, la fiscalía le hizo reconocer que en algún momento le envió a su marido una canción religiosa sobre Osama bin Laden y presentó mensajes de texto afectuosos que ella le escribió.

“Las pruebas demuestran que la acusada recibió entrenamiento militar de una organización terrorista violenta y brutal, responsable de ataques en todo el mundo”, sostuvo la fiscal asistente Amanda Shami en su alegato de cierre, según CBS News. Salman, por su parte, explicó que tomó el arma únicamente porque su marido se lo pidió.

El veredicto y lo que sigue en el proceso judicial

Tras escuchar el fallo, Salman, su madre y sus propios abogados defensores lloraron en la sala. Madre e hija se abrazaron a través del pasamanos que divide el área del público de la del tribunal. Los miembros del jurado se retiraron sin hacer declaraciones.

Los abogados de la defensa presentaron un pedido para que el juez anule el veredicto y absuelva a su clienta, un recurso que la ley federal permite cuando el juez considera que las pruebas no sustentan legalmente la condena. Este tipo de solicitudes son frecuentes, pero rara vez prosperan, según informaron The Guardian y CBS News.

El ISIS fue derrotado militarmente, pero mantiene presencia activa

El ISIS tomó control de grandes territorios de Irak y Siria en 2014 y proclamó un califato. Sufrió la derrota militar en Irak en 2017 y en Siria dos años después, aunque mantiene células durmientes que ejecutan ataques en ambos países.

El Programa sobre Extremismo identificó 83 adultos estadounidenses que viajaron a Siria o Irak desde 2011 con vínculos a grupos yihadistas. Fuerzas kurdas todavía retienen a alrededor de 2.200 familiares extranjeros de presuntos combatientes del ISIS en un campo en el noreste de Siria.

“No hay excusa posible para alinearse con una organización responsable de tanto sufrimiento ni para recibir entrenamiento militar de su parte”, declaró el fiscal general adjunto para Seguridad Nacional, John A. Eisenberg, en un comunicado emitido tras el veredicto, según CBS News.