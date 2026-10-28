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Un motociclista quedó inconsciente tras chocar con un auto en el Bº Parque Río I

El accidente ocurrió cerca de las 15:30 horas. El conductor de una moto 110 sufrió un fuerte golpe en la cabeza y debió ser trasladado en ambulancia al Hospital Regional.

Hoy 15:58
Accidente

Un motociclista resultó gravemente herido este miércoles por la siesta tras protagonizar un accidente de tránsito con un automóvil Citroën en el barrio Parque Río I, en la ciudad Capital.

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El siniestro se produjo alrededor de las 15:30 horas, cuando, por causas que se intentan establecer, colisionaron una motocicleta 110 cc y un automóvil de la marca Citroën.

Como consecuencia del impacto, el conductor del rodado menor sufrió un fuerte golpe en la cabeza y quedó inconsciente en el lugar, lo que motivó la intervención de los servicios de emergencia.

Una ambulancia lo trasladó al Hospital Regional, donde quedó bajo atención médica. Hasta el momento, no se brindaron detalles sobre su estado de salud.

Las circunstancias en las que se produjo el choque son materia de investigación.

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