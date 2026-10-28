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SANTIAGO DEL ESTERO | 28 OCT 2026 | 21º
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Locales

Realizarán cortes de servicio eléctrico por mejoras

Este jueves y viernes se producirán interrupciones en el suministro eléctrico que afectarán a distintos barrios de la ciudad Capital y a diversas localidades del interior provincial.

Hoy 09:35

Para poder efectuar obras de mejoras en las redes eléctricas y mejorar el sistema de distribución de electricidad, se producirán interrupciones en el suministro eléctrico que afectarán a distintos barrios de la ciudad Capital y a diversas localidades del interior provincial.

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Jueves 29 de octubre:

de 08:00 a 11:00 hs afectando al barrio Virgen de Guadalupe de la ciudad Capital y a parte de la ciudad de Termas de Río Hondo (barrios Toro Yacu y Herrera El Alto) y a parte de la ciudad de Loreto (Colonia H. Irigoyen)

de 09:00 a 12:00 hs afectando a parte del barrio John Kennedy de la ciudad Capital (comprendido entre Nazareth, Dr. Nicolás Leiva, Dr. Amado Afur y Pio XII) y a la localidad de Taco Pozo (dpto. Pellegrini)

de 09:30 a 12:30 hs afectando a los barrios Islas Malvinas y Saint Germain de la ciudad Capital y a la localidad de Nueva Francia (dpto. Silípica)

de 13:00 a 16:00 hs afectando a la localidad de Termas de Río Hondo (barrios Toro Yacu y Villa Nueva) y de 14:30 a 17:30 hs afectando al Paraje Taco Pujio (dpto. Robles).

Viernes 30 de octubre:

de 08:30 a 11:30 hs afectando a la localidad de Maquito (por sobre Independencia Prolongación)

de 09:00 a 12:00 hs afectando a las localidades de Simbol, Villa Silípica, Chañar Pujio (dpto. Silípica), Buey Muerto y Colonia Simbolar (dpto. Robles)

de 09:30 a 12:30 hs afectando a las localidades de Santa Rosa, San Benito, Las Tijeras y San Antonio (dpto. Capital)

de 10:00 a 13:00 hs afectando a los barrios Parque del Río I y III de la ciudad Capital

de 15:00 a 18:00 hs afectando a la localidad de Monte Quemado (dpto. Copo).

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