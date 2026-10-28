Un diputado “bolsonarista” propuso separar los tres estados del sur de Brasil del resto del país

Frustrado por el triunfo de Lula, Bruno Souza dijo que luchará por convocar un referéndum para crear una nueva nación en los territorios de Paraná, Río Grande do Sul y Santa Catarina.

Hoy 09:57

Decepcionado por la derrota de Flávio Bolsonaro ante el presidente Lula da Silva en las elecciones y su posterior huida a Estados Unidos, un diputado de su Partido Liberal (PL) propuso separar el sur del país de Brasil.

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“Como representante recién electo en Santa Catarina, cumpliré mi promesa de campaña: convocar a un plebiscito para que el pueblo de Santa Catarina (y el Sur) vote sobre si aún desea formar parte de esta Federación”, escribió el legislador Bruno Souza.

No es algo nuevo. En Brasil existen numerosos movimientos independentistas minoritarios desparramados por todo el país y que cada tanto asoman la cabeza para visibilizar sus reclamos secesionistas.

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De hecho, el sur del país —rico y europeizado— tiene grupos que promueven la independencia de los estados de Santa Catarina, Paraná y Río Grande do Sul, como “O Sul é o Meu País” (“El Sur es Mi País”) y la “República do Pampa” (La República de la Pampa), que en los años 90 llegó a mencionar la posibilidad de crear una nueva nación con las provincias argentinas del litoral y la pampa húmeda.

El plan de Souza es irrealizable simplemente porque lo prohíbe la Constitución brasileña. Pero su elección como diputado estadual demuestra que estos movimientos, si bien minoritarios, tienen base electoral.

“Las diferencias en preferencias, prioridades y valores quedaron claras una vez más en estas elecciones. ¡El Sur merece ser libre!”, clamó Souza.

El analista Joao Daniel Almeida, de la Pontificia Universidad Católica de Río de Janeiro, dijo a TN que “la última vez que este tema apareció de manera seria fue hace 130 años, entre 1891 y 1894, durante la Revolución Federalista”, una guerra civil que ensangrentó los estados del sur y culminó con la victoria del gobierno central.

“Hubo un movimiento de este tipo en los años 90, pero siempre tratado como una broma. Tal como sucede ahora de nuevo”, indicó.

Un debate que revive en cada elección

El legislador electo reavivó el debate en una región donde Bolsonaro arrasó en el balotaje del domingo. Allí, siete de cada diez electores catarinenses eligieron al candidato de la derecha dura. El número bajó a 6,2 de cada diez en Paraná y arañó los seis en Río Grande do Sul.

Nadie duda de que el sur es anti-Lula. Pero de ahí a separar la región hay un trecho enorme.

“No entiendo por qué tantos consideran extraño o ´exótico´ la idea de separar el Sur. Si la libertad es una premisa y la autonomía de los pueblos es un derecho, ¿por qué sería radical que un pueblo no quiera continuar en un arreglo que no lo beneficia ni lo representa? No es terraplanismo, es solo lógica. Si el pacto federativo ya no funciona para nosotros, ¿por qué insistir?“, afirmó Souza en su cuenta de Instagram.

La independencia del sur de Brasil es un tema recurrente ante cada elección.

En la década pasada, el movimiento secesionista “O sul é meu país” dio un paso más y convocó a dos consultas sin valor legal sobre la independencia de los tres estados del sur donde viven 30 millones de personas y que en conjunto solo tiene un PIB menor que el mismo Brasil, Argentina, Colombia y Chile.

Así, en 2016, votaron 616.917 personas (el 96% a favor de la independencia). El plebiscito se repitió un año después: entonces votaron 364.256 personas con el mismo resultado. La participación en ambos casos fue ínfima: 2,9% y 1,7% del padrón electoral, respectivamente.

El movimiento, creado en 1992, afirma tener comisiones municipales en 1191 municipios.

La mayoría de los independentistas sostienen su reclamo en la efímera República Juliana (en la actual Santa Catarina, cuya capital es Florianopolis), confederada a la República Riograndense (Río Grande do Sul). Pero ambos territorios fueron anexados por el imperio brasileño. El sueño duró apenas cuatro meses en el lejano 1839.

Hoy, los habitantes del sur de Brasil que buscan independizarse son descendientes de inmigrantes europeos, en especial alemanes. Se quejan de ser los mayores contribuyentes para financiar al resto del país.

“De cada 100 reales que Santa Catarina manda al gobierno federal solo vuelven 14 y es obligada a vivir en un régimen que eligió (el estado de) Bahía”, escribió un simpatizante en Instagram.

En Bahía, donde la mayoría de la población es afrobrasileña, la ecuación se revierte. Allí más de 7 de cada diez electores eligieron a Lula en el histórico balotaje del domingo.