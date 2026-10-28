El Inter Miami de Messi va por la recuperación ante Cincinnati por la MLS

El equipo dirigido por Kily González buscará recuperarse de su última derrota y seguir prendido en los primeros puestos de la Conferencia Este. Lionel Messi podría estar desde el arranque.

Hoy 11:30

El Inter Miami de Lionel Messi recibirá este miércoles a FC Cincinnati, en un encuentro correspondiente a la fecha 32 de la Major League Soccer (MLS). El partido se disputará desde las 20.30 (hora argentina) en el Nu Stadium, con el objetivo de sumar puntos importantes en la recta final de la temporada regular.

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El conjunto de Florida, dirigido por Cristian "Kily" González, llega después de sufrir una derrota por 2-0 frente a New York Red Bulls como visitante. Con 55 puntos, se ubica en la tercera posición de la Conferencia Este y buscará regresar al triunfo para consolidarse entre los principales protagonistas del campeonato.

Por su parte, FC Cincinnati viene de superar por 2-0 a DC United y acumula 33 unidades, que lo mantienen en el noveno puesto de la Conferencia Este. El equipo conducido por Pat Noonan intentará conseguir un resultado positivo para mejorar sus posibilidades de clasificación a los playoffs.

Uno de los principales atractivos del encuentro será la presencia de Lionel Messi, quien aparece entre los posibles titulares del equipo de Miami. El capitán argentino podría compartir el ataque con Luis Suárez y Germán Berterame, mientras que Rodrigo De Paul también figura en la formación probable.

Las posibles formaciones

Inter Miami: St. Clair; Luján, Casemiro, Micael, Reguilón; De Paul, Ayala, Galarza; Messi, Suárez y Berterame. DT: Cristian González.

FC Cincinnati: Celentano; Smith, Hagglund, Hadebe, Doudera; Bucha, Evander, Nwobodo, Ramírez; Barlow y Denkey. DT: Pat Noonan.