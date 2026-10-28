Santiago del Estero cosechó títulos y podios en el Challenger Nacional de tenis de mesa

La delegación provincial tuvo una destacada participación en el certamen disputado del 23 al 25 de octubre en Salta.

Hoy 15:49

El tenis de mesa de Santiago del Estero volvió a sobresalir en una competencia nacional, esta vez durante el Challenger Nacional que se desarrolló en la ciudad de Salta, del 23 al 25 de octubre, como parte del calendario oficial 2026 de la Federación Argentina de Tenis de Mesa (FATM).

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El torneo convocó a jugadores de diferentes puntos del país y categorías, en una competencia que les permitió medirse con representantes de otras provincias y sumar puntos para el ranking nacional. En ese escenario, los deportistas santiagueños consiguieron importantes resultados y ratificaron el crecimiento de la disciplina en la provincia.

Entre las actuaciones más destacadas estuvo la de Constantina Sialle, quien se consagró campeona en Sub 13 y obtuvo el tercer puesto en Sub 15. Por su parte, Luciana Frías Paz se quedó con el título en Sub 19 y alcanzó el tercer lugar en Todo Competidor.

También subieron al podio Valentín Serrano, tercero en Todo Competidor, y Zoe Forray Achával, quien finalizó en el tercer puesto de Sub 15.

En las categorías de formación, Piero Rojas Zani consiguió el tercer lugar en Sub 11 y Sub 13, además de subir al podio en Dobles Todo Competidor. En esa última modalidad también obtuvieron terceros puestos Valentina Rodríguez, Agustín Balderrama y Franco Díaz Orieta.

Otra de las representantes provinciales que tuvo una actuación destacada fue Milagros Pavcovich, oriunda de la ciudad de Fernández, quien logró el tercer puesto en Individual Sub 13 y llevó el nombre del interior santiagueño a los primeros planos de la competencia.

A su vez, Jazmín Zamora se consagró campeona de la Llave B en Todo Competidor, sumando otro resultado positivo para la delegación.

La participación santiagueña también se hizo sentir en la categoría Senior. Allí, Emilio Javier Sialle alcanzó el subcampeonato en el Open Senior de segunda categoría, demostrando la presencia de jugadores de la provincia en distintas franjas de competencia.

El certamen también permitió observar el desempeño de jóvenes que continúan avanzando en su formación deportiva. Juan Martín Sarquiz y Franco González Bonacina llegaron a los cuartos de final en las categorías Sub 15 y Sub 17, respectivamente, con actuaciones que reflejan su evolución dentro de la disciplina.

Detrás de estos resultados se encuentra el trabajo de formación que se lleva adelante en distintos espacios deportivos de Santiago del Estero. Entre ellos se destaca el Polideportivo Provincial de la ciudad Capital, junto con las actividades que se desarrollan en localidades del interior.

En ese proceso, la labor del profesor Eber Calosso y de la Asociación Norte de Tenis de Mesa de Santiago del Estero resulta fundamental para impulsar la práctica de este deporte, acompañar a los jugadores y generar oportunidades de participación en torneos de alcance nacional.

La actuación en Salta dejó un balance positivo para el tenis de mesa santiagueño, con títulos, podios y jóvenes que siguen sumando experiencia frente a competidores de todo el país. Los resultados reflejan el trabajo sostenido en las distintas categorías y el potencial de una disciplina que continúa ampliando su presencia en el ámbito deportivo argentino.