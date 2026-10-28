Buscan desesperadamente a un argentino desaparecido tras el choque de trenes en España

Agustín Randazzo, de 51 años, viajaba de Madrid a Sevilla en una de las formaciones involucradas en el accidente. Su familia y su pareja no tienen noticias de él y recorren hospitales de la zona para intentar encontrarlo.

Hoy 17:36

La búsqueda de Agustín Randazzo, un argentino de 51 años, mantiene en alerta a sus familiares y a su pareja, quienes aún no lograron establecer contacto con él tras el choque de trenes ocurrido en España. El hombre viajaba en el vagón 8 de una formación que cubría el trayecto entre Madrid y Sevilla, cuando se produjo el accidente.

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“Todavía no tenemos noticias. Vamos de camino a los hospitales cerca del accidente”, expresó Jorge, hermano de Agustín, en declaraciones al medio TN. Ante la falta de información sobre su paradero, los familiares comenzaron a dirigirse a centros de salud cercanos para tratar de localizarlo.

En paralelo, su pareja, Sergi, difundió un pedido de ayuda en las redes sociales. “Llevo varias horas sin saber nada de mi pareja”, escribió en una publicación en X, donde explicó que ni los familiares ni los amigos habían podido obtener información sobre lo ocurrido.

Con el objetivo de facilitar su identificación, también compartió detalles sobre su apariencia física. Según indicó, Agustín tiene barba, el pelo rapado, tatuajes y mide aproximadamente 1,70 metros. Al momento de viajar, llevaba una camisa y un jersey.

“Por favor, ayuda”, fue el pedido de Sergi, que busca obtener cualquier dato que permita conocer el paradero del argentino en medio de la incertidumbre que atraviesa la familia.