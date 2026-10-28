Gendarmería Nacional detiene a conductor con 48 kilos de cocaína en Tucumán

Gendarmería Nacional incautó 48 kilos de cocaína en un control vehicular en Tucumán, evidenciando la lucha contra el narcotráfico en la región.

Hoy 17:42

El pasado fin de semana, la Gendarmería Nacional llevó a cabo un operativo crucial en la Ruta Provincial N° 307 de Tucumán, donde se logró la detención de un conductor con un significativo cargamento de 48 kilogramos de cocaína. Este procedimiento se realizó durante un control rutinario en la arteria provincial, subrayando el compromiso de las autoridades en la lucha contra el narcotráfico.

Los gendarmes, pertenecientes a la Sección “Monteros” del Escuadrón 71 “Aguilares”, dieron la señal de alto a una camioneta que transitaba desde la localidad salteña de Cafayate hacia la ciudad tucumana de Simoca. La inspección del vehículo reveló irregularidades que despertaron la sospecha de los efectivos, iniciando un proceso de verificación más exhaustivo.

Durante la revisión, se detectaron anomalías en el interior del habitáculo, específicamente en la alfombra situada detrás del asiento del acompañante, la cual había sido removida. Este hallazgo llevó a los gendarmes a profundizar en la inspección, donde descubrieron un compartimento oculto diseñado para el transporte de sustancias ilegales.

En el interior de este doble fondo se encontraron 45 paquetes rectangulares que contenían la sustancia estupefaciente, evidenciando una modificación estructural del vehículo para el tráfico de drogas. Este tipo de adaptaciones son comunes entre los narcotraficantes, quienes buscan evadir la detección de las autoridades.

Tras el descubrimiento de la cocaína, el conductor del vehículo fue detenido y puesto a disposición de la Justicia Federal. Este operativo es un ejemplo más de las acciones de seguridad pública que se llevan a cabo en el país para combatir el tráfico de drogas y garantizar la seguridad de la ciudadanía.

La lucha contra el narcotráfico en Argentina ha tomado un nuevo impulso en los últimos años, con un enfoque integral que incluye no solo la detención de traficantes, sino también la identificación y desmantelamiento de las redes que facilitan este tipo de actividades ilícitas. Las fuerzas de seguridad están constantemente en alerta, realizando controles en puntos estratégicos para interceptar cargamentos de drogas.

Este caso específico en Tucumán resalta la importancia de la colaboración entre diferentes cuerpos de seguridad y el uso de tecnología avanzada para detectar y prevenir el tráfico de sustancias ilegales. La Gendarmería Nacional continúa trabajando arduamente para desmantelar estas operaciones delictivas y proteger a la sociedad.