Conmebol rechazó el reclamo de Flamengo y confirmó a Estudiantes como finalista de la Copa Libertadores

El organismo sudamericano desestimó la protesta del club brasileño por la supuesta inclusión indebida de Marcos Rojo en las semifinales. El Pincha mantiene su clasificación y se prepara para enfrentar a Palmeiras en la definición del certamen.

Hoy 17:30

Estudiantes de La Plata recibió una noticia clave de cara a la final de la Copa Libertadores 2026. La Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) rechazó el reclamo presentado por Flamengo por la supuesta inclusión indebida de Marcos Rojo durante la semifinal disputada entre ambos equipos y ratificó la clasificación del conjunto argentino al partido decisivo.

La resolución fue comunicada este miércoles 28 de octubre por la Comisión Disciplinaria de Conmebol, luego de varios días de incertidumbre y controversia en torno a la participación del defensor en el encuentro de vuelta, disputado el pasado 22 de octubre en el estadio Maracaná.

El club brasileño había presentado una protesta formal tras quedar eliminado por penales, con la intención de que se revisara la habilitación del futbolista y se modificara el resultado deportivo de la serie.

Qué resolvió Conmebol sobre el reclamo de Flamengo

La Comisión Disciplinaria de Conmebol decidió rechazar íntegramente la protesta presentada por Flamengo el 23 de octubre, así como también la solicitud de medidas cautelares formulada por la institución brasileña.

Estudiantes comunicó la resolución a través de sus redes sociales, donde confirmó que el organismo sudamericano había desestimado los cuestionamientos sobre la participación de Marcos Rojo.

“El Club Estudiantes de La Plata informa que la Comisión Disciplinaria de la CONMEBOL resolvió rechazar íntegramente la protesta presentada por Flamengo respecto de la supuesta alineación indebida de Marcos Rojo en la semifinal de la Copa CONMEBOL Libertadores 2026, así como su solicitud de medidas cautelares”, expresó la institución platense.

De esta manera, Estudiantes conserva su lugar en la final de la Copa Libertadores. Sin embargo, Flamengo todavía cuenta con la posibilidad de apelar la decisión ante la Comisión de Apelaciones de Conmebol, dentro de un plazo de siete días corridos desde la notificación de los fundamentos del fallo.

Cómo comenzó la polémica por Marcos Rojo

El conflicto se originó a partir de la incorporación de Marcos Rojo a Estudiantes, procedente de Racing, con la intención de disputar las semifinales del torneo continental.

La inscripción del defensor generó inconvenientes debido a que el mercado de pases ya se encontraba cerrado. Inicialmente, Conmebol rechazó su habilitación, motivo por el cual el futbolista no pudo participar del encuentro de ida frente a Flamengo.

Ante esa situación, la dirigencia de Estudiantes recurrió al Tribunal Arbitral del Deporte (TAS), que otorgó una medida cautelar para permitir que el jugador estuviera disponible en la revancha.

Con esa autorización provisional, Rojo disputó el encuentro de vuelta en el Maracaná, donde el Pincha consiguió una histórica clasificación a la final después de imponerse en la definición por penales.

Tras la eliminación, Flamengo presentó una protesta por presunta alineación indebida, al considerar que la participación del defensor no cumplía con las disposiciones reglamentarias de la competencia.

Estudiantes se prepara para la final ante Palmeiras

Con el reclamo desestimado en primera instancia, Estudiantes continúa su preparación para enfrentar a Palmeiras en la gran final de la Copa Libertadores 2026, que se disputará el próximo 28 de noviembre en Montevideo, Uruguay.

El equipo platense buscará conquistar nuevamente el máximo torneo continental, después de haber superado una exigente serie frente a Flamengo y de atravesar la controversia reglamentaria por la participación de Marcos Rojo.

Mientras tanto, el conjunto brasileño deberá definir si presenta una apelación contra la resolución de Conmebol, aunque por el momento el fallo mantiene firme la clasificación deportiva de Estudiantes a la final.