El PRO volvió a marcar diferencias con Milei y pidió fortalecer el vínculo con Brasil

Fernando de Andreis, diputado nacional y dirigente cercano a Mauricio Macri, destacó la importancia de mantener una relación fluida con los países vecinos y planteó debates sobre política exterior, democracia y libertad de prensa.

Hoy 17:49

El PRO volvió a tomar distancia del Gobierno de Javier Milei al plantear la necesidad de revisar la política exterior argentina y sostener una relación de diálogo y cooperación con los países de la región, en particular con Brasil, tras la reelección de Luiz Inácio Lula da Silva.

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La postura fue expresada por el diputado nacional Fernando de Andreis, secretario general del partido y uno de los dirigentes más cercanos al expresidente Mauricio Macri, quien explicó que la fuerza busca instalar una serie de debates sobre el rumbo del país y su inserción internacional.

“Desde la cuenta del PRO estamos impulsando distintas discusiones que creemos necesarias para pensar el país que queremos construir”, señaló De Andreis. En ese sentido, sostuvo que el objetivo es abordar cuestiones de fondo que, según planteó, suelen quedar relegadas frente a las urgencias de la coyuntura política.

Entre los temas mencionados, el legislador destacó la relación de la Argentina con el mundo, el lugar que busca ocupar en la región y las decisiones necesarias para responder a los cambios internacionales. También hizo referencia a los procesos electorales que atraviesan distintos países y a su impacto en las prioridades y alianzas entre gobiernos.

En relación con Brasil, De Andreis remarcó que el país vecino es un socio estratégico para la Argentina por su historia y su peso regional. “Cuidar ese vínculo requiere diálogo, cooperación y una mirada práctica sobre los desafíos comunes”, afirmó.

El dirigente también incluyó en su planteo cuestiones vinculadas con la democracia, la libertad de expresión y los derechos humanos. Al referirse a la situación venezolana y a la lucha de sus ciudadanos por elegir a sus representantes, sostuvo que la calidad democrática depende de la posibilidad de debatir, expresar diferencias y escuchar posiciones distintas.

Además, defendió la importancia de la libertad de prensa y del respeto hacia quienes piensan diferente, al considerar que esos valores deben sostenerse de manera permanente y no solamente durante los períodos electorales.

El pronunciamiento se conoce después de que Macri y otros referentes del PRO felicitaran a Lula por su victoria, en contraste con la postura adoptada inicialmente por el Gobierno nacional. Así, el partido volvió a exponer diferencias con la administración libertaria en un contexto de discusiones sobre una eventual alianza electoral de cara a 2027.

De Andreis concluyó que el espacio busca promover discusiones sobre cuestiones que inciden en la vida cotidiana, como el trabajo, la educación, la seguridad y las oportunidades para los jóvenes, con la intención de debatir propuestas para el futuro del país.