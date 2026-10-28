La oposición exige explicaciones al Gobierno por el paso de Flávio Bolsonaro por la Argentina

Diputados presentaron pedidos de interpelación para que Pablo Quirno, Alejandra Monteoliva y otros funcionarios aclaren cómo fue el ingreso del dirigente brasileño y su posterior salida hacia Estados Unidos.

Hoy 17:51

La oposición presentó en la Cámara de Diputados una serie de iniciativas para que el Gobierno nacional explique las circunstancias en las que Flávio Bolsonaro ingresó a la Argentina y luego viajó a Estados Unidos. Los pedidos están dirigidos al canciller Pablo Quirno, a la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, y al jefe de Gabinete, Diego Santilli, e incluyen preguntas sobre una posible intervención del asesor presidencial Santiago Caputo.

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Los legisladores buscan establecer si funcionarios argentinos tenían conocimiento previo del desplazamiento del senador brasileño, si colaboraron en su traslado o si facilitaron su salida del país. Desde Unión por la Patria (UxP) cuestionaron el accionar del Gobierno de Javier Milei y plantearon una presunta complicidad, aunque esa acusación deberá ser esclarecida a partir de la información que se reúna.

Uno de los proyectos fue presentado por el diputado nacional Pablo Juliano, de Provincias Unidas, quien solicitó la interpelación de Quirno mediante un cuestionario de 91 preguntas. El legislador puso el foco en el ingreso de Bolsonaro por Misiones y en la partida de un avión privado desde Puerto Iguazú durante la misma noche.

“Flávio Bolsonaro tenía prohibido salir de Brasil. Entró a la Argentina por Misiones y esa misma noche despegó desde Puerto Iguazú en un avión privado. Quirno tiene que explicarles a los argentinos si el Estado lo ayudó a escaparse”, sostuvo Juliano. Además, cuestionó que la política exterior argentina pudiera quedar condicionada por afinidades ideológicas.

El pedido apunta a determinar si existieron comunicaciones entre la Cancillería argentina y las autoridades brasileñas y qué intervención tuvieron organismos como la Dirección Nacional de Migraciones, la Policía de Seguridad Aeroportuaria y otras dependencias nacionales.

Entre los puntos planteados figuran las condiciones en las que Bolsonaro cruzó el puente internacional Tancredo Neves, las autorizaciones vinculadas con el vuelo privado, los procedimientos de embarque y una eventual participación de Santiago Caputo. También se busca conocer qué papel desempeñó Baires Fly S.A., la empresa que operó el traslado aéreo.

Por su parte, el diputado nacional Maximiliano Ferraro, de la Coalición Cívica, pidió la interpelación tanto de Quirno como de la ministra Monteoliva. El legislador reclamó que ambos funcionarios concurran al Congreso para brindar explicaciones sobre el operativo y el accionar de los organismos bajo su órbita.

Ferraro acusó al Gobierno de haber coordinado y facilitado la salida del dirigente brasileño, y mencionó a Migraciones, la Policía de Seguridad Aeroportuaria y la SIDE entre las áreas cuya actuación debería ser examinada. También cuestionó la postura institucional del Ejecutivo argentino frente al resultado electoral en Brasil, país al que definió como socio estratégico de la Argentina e integrante del Mercosur.

Las iniciativas buscan reunir información oficial para reconstruir el recorrido de Flávio Bolsonaro por territorio argentino y determinar si existieron irregularidades. Por el momento, los planteos de los legisladores constituyen acusaciones y pedidos de investigación, no una confirmación de que funcionarios argentinos hayan facilitado su salida.