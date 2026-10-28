La Argentina votó contra una resolución de la ONU que pide levantar el embargo de Estados Unidos a Cuba

El Gobierno de Javier Milei se sumó a otros 16 países que rechazaron la iniciativa presentada ante la Asamblea General de Naciones Unidas.

Hoy 17:53

La Argentina votó en contra de una resolución de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) que reclama el levantamiento del embargo económico impuesto por Estados Unidos a Cuba. La decisión del Gobierno de Javier Milei quedó alineada con la de otros 16 países que también rechazaron la iniciativa.

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Tras la votación de este miércoles, el canciller Pablo Quirno defendió la posición argentina y sostuvo que la situación política de la isla debe analizarse en relación con el respeto por las libertades individuales y las instituciones democráticas.

“No hay libertad sin democracia, ni desarrollo económico sin respeto por la propiedad privada”, expresó el funcionario a través de sus redes sociales.

En ese sentido, Quirno cuestionó al Gobierno cubano y afirmó que no puede utilizar la soberanía nacional como argumento para justificar la persecución política, la restricción de las libertades y la vulneración de derechos fundamentales.

El ministro también destacó que aumentó la cantidad de países que votaron en contra de la resolución y consideró que ese resultado representa un cambio en el escenario internacional. Según planteó, la postura argentina busca reafirmar la defensa de la libertad, la democracia y los derechos individuales.

“Cada vez más países de América Latina se suman a una posición que coloca la libertad, la democracia y los derechos individuales en el centro de la agenda regional”, señaló el canciller.

Por último, Quirno ratificó el posicionamiento del Gobierno nacional y manifestó su solidaridad con el pueblo cubano en su aspiración de vivir bajo instituciones democráticas y con garantías para el ejercicio de sus derechos.

La votación volvió a poner en evidencia las diferencias entre los países que cuestionan el embargo estadounidense y aquellos que priorizan las críticas al sistema político cubano. La resolución de la Asamblea General forma parte de una serie de pronunciamientos que, durante años, reclamaron el fin de las restricciones económicas sobre la isla.