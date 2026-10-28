Damián Betular se ausentará de MasterChef Celebrity y ya suenan dos posibles reemplazos

El chef dejará temporalmente el jurado durante enero para protagonizar la temporada teatral de Hairspray en Mar del Plata. Dolli Irigoyen y Donato De Santis son los nombres que comenzaron a circular para ocupar su lugar, aunque todavía no hay una confirmación oficial.

Hoy 17:59

Las cocinas de MasterChef Celebrity podrían experimentar un cambio en su jurado durante el verano. Damián Betular se alejaría temporalmente del certamen de Telefe para dedicarse a la temporada teatral en Mar del Plata, donde volverá a interpretar a Edna Turnblad en el musical Hairspray.

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La ausencia del pastelero se produciría durante enero, período en el que se instalaría en la ciudad balnearia para cumplir con sus compromisos artísticos. Según trascendió, su regreso al programa estaría previsto para febrero, por lo que la producción ya evalúa alternativas para cubrir su lugar durante ese tiempo.

Entre los nombres que comenzaron a sonar aparecen Dolli Irigoyen y Donato De Santis, dos reconocidos referentes de la gastronomía que podrían sumarse temporalmente al jurado. La posibilidad generó distintas reacciones y abrió interrogantes sobre quién acompañará a Maru Botana y Germán Martitegui durante la ausencia de Betular.

La opción de Irigoyen no sería nueva para el ciclo, ya que la cocinera participó anteriormente como reemplazante. Sin embargo, su eventual regreso estaría condicionado por las exigencias de las grabaciones, que implican jornadas extensas. En cuanto a De Santis, su posible vuelta también genera dudas, por lo que todavía no está definido quién asumirá el desafío.

El compromiso teatral que alejará a Betular de la televisión

El motivo de la salida temporal de Damián Betular está relacionado con su participación en Hairspray, el musical en el que interpreta a Edna Turnblad, la madre de la protagonista y uno de los personajes emblemáticos de la historia.

Para asumir este papel, el chef tuvo que prepararse en distintas disciplinas artísticas, con clases de actuación, canto y baile. Además, atravesó una transformación física y estética para construir un personaje alejado de su habitual lugar frente a las cámaras como jurado de un reality gastronómico.

Después de su paso por el Teatro Coliseo, la producción y su elenco se trasladarán a Mar del Plata para formar parte de la temporada teatral del verano de 2027. Allí, Betular volverá a ponerse en la piel de Edna durante enero, mientras MasterChef Celebrity continúa con sus grabaciones.

La ausencia del pastelero representará un nuevo desafío para el programa, que deberá mantener la dinámica de sus devoluciones y desafíos gastronómicos con un integrante menos del jurado habitual.

Por el momento, Dolli Irigoyen y Donato De Santis son las principales alternativas que comenzaron a mencionarse para ocupar su lugar. La decisión final determinará quién acompañará a Maru Botana y Germán Martitegui durante enero, hasta el regreso de Betular previsto para febrero.