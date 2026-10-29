Encuentran el cuerpo de un hombre en un campo inundado en Resistencia

Ricardo Ramón Fernández fue encontrado sin vida en un campo anegado de Resistencia tras ser reportado como desaparecido por su hijo.

Hoy 03:21

Un hombre fue hallado sin vida en las inmediaciones de un campo anegado en la ciudad de Resistencia, provincia de Chaco, lo que ha generado una profunda conmoción en la comunidad local. La víctima, identificada como Ricardo Ramón Fernández, de 59 años, fue encontrada después de que un transeúnte alertara a la policía sobre un bulto inusual en el terreno. Este trágico descubrimiento tuvo lugar el martes alrededor de las 14:30, a pocos metros de una bicicleta abandonada que, según las autoridades, podría estar relacionada con la víctima.

La policía local llegó rápidamente al lugar tras recibir la alerta y corroboró que el hombre no presentaba signos vitales. Junto al cuerpo se encontró documentación personal que permitió identificar a la víctima. La situación ha llevado a la apertura de una investigación formal para esclarecer las circunstancias que rodearon su muerte.

El hijo de Fernández había denunciado su desaparición el lunes, indicando que su padre había salido de casa alrededor de las 15:00 y no había regresado. La justicia ha ordenado la realización de una autopsia para determinar la causa del fallecimiento y se están llevando a cabo las pericias correspondientes para entender lo sucedido antes de este trágico desenlace.

Las autoridades han iniciado un operativo exhaustivo que incluye la participación del móvil tanatológico, un médico forense y el Gabinete Científico, así como la División de Homicidios. Estos organismos están trabajando en conjunto para obtener la mayor cantidad de información posible y esclarecer las causas del deceso de Fernández.

El fiscal a cargo de la investigación, Víctor Reccio, ha dispuesto la realización de la autopsia y otras medidas necesarias para avanzar en la causa. La comunidad está expectante ante el desarrollo de este caso, que ha captado la atención de los medios locales y nacionales.

Es fundamental que se aclare lo sucedido, no solo para dar respuestas a la familia de la víctima, sino también para garantizar la seguridad de los ciudadanos en la región. Las autoridades mantienen un compromiso firme en la investigación y han solicitado la colaboración de cualquier persona que pueda aportar información relevante al caso.

El hallazgo del cuerpo de Ricardo Ramón Fernández en un campo inundado no solo pone de manifiesto la necesidad de mayor atención a la seguridad en la zona, sino que también evidencia la importancia de la cooperación entre la comunidad y las fuerzas del orden para resolver situaciones trágicas como esta.