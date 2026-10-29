Detienen a un hombre con medidor de gas robado en Santo Tomé

Durante un patrullaje en Santo Tomé, la policía detuvo a un hombre portando un medidor de gas robado, que había sido desechado al notar la presencia policial.

Hoy 04:16

En la madrugada del miércoles, un hombre de 30 años fue aprehendido en Santo Tomé tras un exitoso operativo del Comando Radioeléctrico. La intervención se produjo en la ruta nacional Nº 19, específicamente entre las calles Malvinas Argentinas y Corrientes, donde los oficiales detectaron una actitud sospechosa del individuo.

El sospechoso, al percibir la proximidad del patrullero, procedió a arrojar una bolsa blanca en los pastizales cercanos. Los efectivos, al inspeccionar la bolsa, encontraron un medidor de gas que se sospecha había sido sustraído de una vivienda particular. Este hallazgo levantó las alarmas sobre un posible robo en la zona, lo que motivó una rápida respuesta policial.

El medidor de gas fue secuestrado para iniciar las investigaciones pertinentes, ya que, hasta el momento, no se había logrado identificar a su propietario. El hombre aprehendido, que fue identificado por sus iniciales como R. C. R., quedó a disposición de la Justicia mientras se desarrollaban las actuaciones correspondientes.

La investigación se centra en identificar al damnificado del robo, con el objetivo de restituirle el medidor de gas. Este tipo de acciones son cruciales para mantener la seguridad y la confianza en la comunidad, especialmente en áreas donde el robo de bienes es una preocupación creciente.

Tras el operativo, la situación fue reportada a la Jefatura de la Unidad Regional I, perteneciente al departamento La Capital de la Policía de Santa Fe. En respuesta, se dio intervención al fiscal de Flagrancia en turno del Ministerio Público de la Acusación (MPA), quien tomó las riendas de la situación legal del caso.

El fiscal determinó que el hombre continuara privado de su libertad, debiendo ser examinado por Medicina Legal. Además, ordenó que, una vez identificada la persona, el detenido fuera alojado en una dependencia policial de Orden Público.

La calificación legal provisional del hecho fue establecida como encubrimiento, lo que implica que el individuo podría enfrentar serias consecuencias legales. Así, se llevan a cabo las diligencias necesarias para localizar al propietario del medidor de gas y proceder con la devolución del instrumento secuestrado.