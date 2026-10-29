Input lag: cómo afecta tu rendimiento en videojuegos

El input lag, que se refiere al retraso entre la acción de un jugador y la respuesta en pantalla, puede afectar drásticamente la experiencia de juego. En 2020, estudios indicaron que un input lag de solo 50 milisegundos puede ser notado por los jugadores más competitivos.

Hoy 06:12

En el mundo de los videojuegos, el input lag es un término que se utiliza para describir el retraso entre una acción realizada por el jugador y la respuesta que se muestra en la pantalla. Este fenómeno puede generar una experiencia de juego insatisfactoria, especialmente en géneros que requieren precisión y rapidez, como los juegos de lucha o de disparos en primera persona.

Este retraso puede ser causado por varios factores, incluyendo la calidad del hardware, la conexión a Internet y la configuración del juego. Por ejemplo, un televisor con un alto input lag puede hacer que incluso los jugadores más habilidosos se sientan frustrados, ya que sus movimientos no se reflejan de inmediato en la pantalla.

Según expertos en tecnología, los televisores modernos suelen tener un input lag que varía entre 10 y 100 milisegundos. Sin embargo, para los jugadores serios, un input lag superior a 30 milisegundos puede ser perjudicial, ya que afecta la sincronización y la precisión en el juego.

En el contexto de los eSports, donde cada milisegundo cuenta, el input lag se convierte en un enemigo a vencer. Los competidores profesionales dedican tiempo a seleccionar monitores y configuraciones que minimicen este retraso, lo que puede marcar la diferencia entre la victoria y la derrota.

Una forma de reducir el input lag es utilizar monitores diseñados específicamente para juegos, que suelen tener tiempos de respuesta más bajos. Además, desactivar características como el procesamiento de imagen en televisores puede ayudar a disminuir el input lag y mejorar la experiencia de juego.

Otro aspecto a considerar es la conexión a Internet, especialmente en juegos en línea. Un ping bajo y una conexión estable son cruciales para evitar un input lag adicional que puede surgir de un mal rendimiento de la red. Los jugadores deben utilizar una conexión por cable siempre que sea posible para reducir el riesgo de retrasos.

Finalmente, es importante que los jugadores sean conscientes de su propio equipo y de cómo puede afectar su rendimiento. Algunos periféricos, como controladores y teclados, también pueden tener un impacto en el input lag. Elegir dispositivos de baja latencia puede mejorar significativamente la experiencia de juego.