Hoy se cumplen 24 años del debut de Manu Ginóbili en la NBA: así comenzó una carrera histórica

El bahiense disputó su primer partido con San Antonio Spurs el 29 de octubre de 2002, en una victoria por 87-82 frente a Los Angeles Lakers. Anotó siete puntos, repartió tres asistencias y sumó cuatro robos en una noche que marcó el inicio de una trayectoria inolvidable.

Hoy 16:48

Este jueves 29 de octubre se cumplen 24 años del debut de Manu Ginóbili en la NBA, una de las competencias más exigentes del básquet mundial. El argentino dio su primer paso en la liga estadounidense con la camiseta de San Antonio Spurs, que derrotó por 87-82 a Los Angeles Lakers en el estadio Staples Center, en el comienzo de la temporada 2002-2003.

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El bahiense ingresó desde el banco de suplentes y disputó 19 minutos y 39 segundos. En su estreno registró siete puntos, dos rebotes, tres asistencias, cuatro robos y un bloqueo. Del otro lado, Kobe Bryant fue el máximo anotador de los Lakers, con 27 puntos. Los registros oficiales de la NBA conservan los números de aquella primera presentación del argentino.

La llegada de Ginóbili a la liga estadounidense había comenzado a gestarse varios años antes. En el Draft de 1999, San Antonio lo seleccionó en el puesto 57, pero el escolta continuó desarrollando su carrera en Europa antes de incorporarse al equipo texano en 2002. Durante esa etapa se destacó con Virtus Bologna, de Italia, con el que conquistó la Euroliga en 2001 y se consolidó entre los principales jugadores del básquet europeo.

Su adaptación a la NBA lo llevó a convertirse en una pieza fundamental de una de las etapas más exitosas de los Spurs. Junto a Tim Duncan y Tony Parker, y bajo la conducción de Gregg Popovich, integró un equipo que construyó una dinastía y conquistó cuatro títulos de la liga: 2003, 2005, 2007 y 2014. Ginóbili permaneció durante las 16 temporadas de su carrera en la NBA en la franquicia de San Antonio.

A lo largo de ese recorrido, el argentino acumuló 1.057 partidos de temporada regular, con promedios de 13,3 puntos, 3,8 asistencias, 3,5 rebotes y 1,32 robos por encuentro. Además, participó en dos ediciones del Juego de las Estrellas, en 2005 y 2011, fue elegido mejor sexto hombre de la NBA en 2008 y formó parte del tercer equipo All-NBA en dos oportunidades, en 2008 y 2011.

Su legado, sin embargo, trascendió las fronteras de Estados Unidos. Con la selección argentina, Ginóbili fue una de las grandes figuras de la Generación Dorada que conquistó la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Atenas 2004. Aquella consagración, sumada a sus títulos en Europa y en la NBA, lo convirtió en uno de los deportistas más importantes de la historia argentina.

Luego de anunciar su retiro en 2018, los Spurs retiraron su camiseta número 20 en marzo de 2019, una distinción reservada para las figuras más importantes de la franquicia. En 2022, además, ingresó al Salón de la Fama del Básquetbol Naismith Memorial, reconocimiento que coronó una trayectoria de alcance internacional.

A 24 años de aquella primera presentación frente a los Lakers, el debut de Manu Ginóbili representa el comienzo de una historia que superó cualquier expectativa. Lo que empezó con siete puntos en una noche de octubre terminó convirtiéndose en una carrera de títulos, reconocimientos y un legado que marcó para siempre al básquet argentino.