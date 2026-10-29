La búsqueda de Raúl Moyano en Tucumán avanza con nuevos refuerzos

La búsqueda de Raúl Moyano, desaparecido en el cerro Ñuñorco, se intensifica con la llegada de nuevos refuerzos y condiciones climáticas adversas.

Hoy 17:16

En Tucumán, el operativo de búsqueda de Raúl Moyano, quien desapareció en el cerro Ñuñorco el pasado 12 de octubre, sigue en marcha con el compromiso de diversas unidades policiales. Este esfuerzo se complementa con la participación de equipos especializados, bomberos voluntarios, Defensa Civil y rescatistas provenientes de distintas localidades de la provincia. La colaboración de estas entidades es fundamental para maximizar la eficacia de los rastrillajes.

El director general de Fuerzas Especiales, Mariano Domínguez, concedió una entrevista a LV12 Web, en la cual informó que la búsqueda del miércoles se vio afectada por el clima, que "no favorece nada". Esta situación climática ha complicado las labores de rescate, pues las condiciones adversas dificultan el acceso a ciertas áreas del cerro.

En esta jornada, llegaron cuatro efectivos desde Mendoza para reforzar el equipo de búsqueda. Estos nuevos miembros se han sumado a las tareas de rastrillaje, realizando ascensos en diferentes sectores utilizando técnicas de rapel y cuerdas, lo que permite alcanzar zonas de difícil acceso. La colaboración de los vaqueanos de la región es clave, ya que ellos conocen a fondo las sendas y quebradas, lo que facilita la búsqueda.

El despliegue de efectivos es constante y se realiza todos los días, con un enfoque especial en las áreas más complicadas. Los vaqueanos, que recorren a caballo y en moto, han sido un recurso invaluable para la operación. Su conocimiento del terreno permite optimizar los esfuerzos y aumentar las probabilidades de encontrar a Moyano.

Domínguez también mencionó que, a pesar de los esfuerzos, el uso de drones ha sido limitado. El equipo aéreo solo pudo ser utilizado en las orillas debido a las condiciones meteorológicas. Sin embargo, se espera la llegada de cinco gendarmes más desde Salta en las próximas horas, lo que incrementará los recursos disponibles para la búsqueda.

Las autoridades continúan trabajando incansablemente en esta operación, comprometidos con la esperanza de encontrar a Raúl Moyano sano y salvo. La coordinación entre las diferentes unidades y la comunidad es esencial para lograr resultados positivos en esta difícil situación. La búsqueda seguirá hasta que se obtengan novedades significativas.