Murió Patrick Stewart, el profesor X de los X-Men, a los 86 años

El actor británico falleció en su casa de Los Ángeles, acompañado por su esposa, Sunny Ozell, y sus seres queridos. Construyó una extensa trayectoria en el teatro, el cine y la televisión, con personajes emblemáticos como Charles Xavier en X-Men y el capitán Jean-Luc Picard en Star Trek.

Hoy 17:28

El mundo del espectáculo despide a Patrick Stewart, el reconocido actor británico que alcanzó fama internacional por sus interpretaciones del profesor Charles Xavier en la saga X-Men y del capitán Jean-Luc Picard en Star Trek. Tenía 86 años y murió el miércoles 28 de octubre en su residencia de Los Ángeles, Estados Unidos.

La noticia fue comunicada este jueves a través de sus redes sociales oficiales, mediante un mensaje de su entorno. El intérprete atravesaba una etapa marcada por el Alzheimer y la demencia con cuerpos de Lewy, enfermedades que afectan las funciones cognitivas. Durante sus últimos momentos estuvo acompañado por su esposa, la cantante Sunny Ozell, y familiares y amigos.

En el mensaje de despedida, sus seres queridos recordaron que estuvo rodeado de afecto, música en vivo, oraciones, lágrimas y risas. También destacaron su capacidad para conmover al público y el vínculo que construyó con quienes lo acompañaron a lo largo de su vida.

Una carrera que dejó huella en el cine y la televisión

Nacido el 13 de julio de 1940 en Mirfield, Yorkshire, Inglaterra, Stewart desarrolló una carrera artística que se extendió durante más de seis décadas. Antes de convertirse en una figura mundial del cine y la televisión, se formó como actor teatral y pasó 14 años en la Royal Shakespeare Company, donde interpretó numerosos personajes de las obras clásicas.

Su reconocimiento internacional llegó con Star Trek: The Next Generation, serie en la que interpretó al capitán Jean-Luc Picard entre 1987 y 1994. Su actuación le dio una identidad propia a uno de los personajes más emblemáticos de la franquicia de ciencia ficción, papel al que regresó décadas después en la serie Star Trek: Picard.

Otro de los grandes hitos de su carrera fue su interpretación del profesor Charles Xavier, también conocido como el profesor X, en las películas de X-Men. Con su caracterización del líder de los mutantes, Stewart se convirtió en una de las figuras más reconocibles de la saga de superhéroes y participó en siete películas de la franquicia.

Su trayectoria también incluyó destacados trabajos en teatro, con interpretaciones de personajes de William Shakespeare como Macbeth y Claudius. En 2008 recibió una nominación al premio Tony por su actuación en Macbeth, una de las distinciones más importantes de su carrera sobre los escenarios.

En reconocimiento a sus contribuciones a las artes dramáticas, la reina Isabel II lo nombró caballero en 2010. A partir de entonces, el actor fue conocido formalmente como Sir Patrick Stewart, una distinción que coronó décadas de trabajo en distintas disciplinas artísticas.

Su compromiso más allá de la actuación

Fuera de los escenarios y los estudios de grabación, Stewart también desarrolló una importante tarea humanitaria. Se involucró en la defensa de los derechos de las mujeres que sufren violencia doméstica, una causa vinculada con experiencias difíciles que atravesó durante su infancia y que posteriormente abordó públicamente.

Además, fue embajador del International Rescue Committee, organización dedicada a brindar asistencia a personas afectadas por conflictos y crisis humanitarias.

La muerte de Patrick Stewart marca el final de una trayectoria que trascendió generaciones. Desde el teatro clásico hasta las grandes franquicias de ciencia ficción y superhéroes, sus interpretaciones dejaron una huella en la cultura popular y consolidaron su lugar entre los actores más reconocidos de su generación.