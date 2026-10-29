El VAR semiautomático llega al fútbol argentino: cuándo debutará y cómo funcionará

La AFA confirmó la incorporación de una nueva tecnología para detectar posiciones adelantadas. Su estreno está previsto para la final del Torneo Clausura, el 12 de diciembre, y durante 2027 se extendería a todos los estadios de Primera División.

Hoy 17:36

El fútbol argentino se prepara para incorporar una importante innovación tecnológica. Durante la reunión del Comité Ejecutivo de la Liga Profesional, en la que también se aprobó el nuevo formato de competencia para 2027, la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) confirmó la llegada del VAR semiautomático, un sistema que permitirá agilizar las decisiones arbitrales relacionadas con las posiciones adelantadas.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

La herramienta, que ya se utiliza en competencias internacionales como la Champions League y los Mundiales, tendrá su primera experiencia en el país antes de que finalice el año, según anticiparon los dirigentes.

Cuándo debutará el VAR semiautomático en Argentina

Cristian Malaspina, presidente de Argentinos Juniors, brindó detalles sobre la incorporación del sistema luego de participar de la reunión dirigencial desarrollada este jueves.

El dirigente explicó que la empresa responsable de implementar la tecnología presentó avances positivos y adelantó que la intención es estrenarla en la final del Torneo Clausura, prevista para el 12 de diciembre en el Estadio Único de La Plata.

"El primer caso de éxito va a ser la final del 12 de diciembre de este año. Es algo que se venía tratando y se había aprobado. Es un crecimiento muy importante para el fútbol argentino", aseguró Malaspina.

Además, anticipó que la implementación completa demandará algunos meses y que el objetivo es contar con el sistema en todos los estadios de Primera División durante el segundo semestre de 2027.

La AFA también trabaja para evaluar su utilización en la final de la Copa Argentina y en otras definiciones, como la nueva Recopa de Campeones, que se disputaría en enero del próximo año.

Cómo funciona el VAR semiautomático

El sistema de detección semiautomática del fuera de juego utiliza cámaras de seguimiento, sensores y herramientas de inteligencia artificial para determinar con mayor precisión la posición de los futbolistas al momento de recibir un pase.

Su funcionamiento se basa en una serie de recursos tecnológicos que permiten analizar las acciones en pocos segundos:

Cámaras especializadas: alrededor de una docena de dispositivos registran los movimientos de los jugadores y la ubicación de la pelota.

alrededor de una docena de dispositivos registran los movimientos de los jugadores y la ubicación de la pelota. Seguimiento corporal: el sistema identifica hasta 29 puntos de datos de cada futbolista, especialmente las partes del cuerpo que pueden determinar un fuera de juego.

el sistema identifica hasta 29 puntos de datos de cada futbolista, especialmente las partes del cuerpo que pueden determinar un fuera de juego. Sensores en el balón: determinadas versiones de esta tecnología incorporan dispositivos que registran el instante del contacto con la pelota.

determinadas versiones de esta tecnología incorporan dispositivos que registran el instante del contacto con la pelota. Inteligencia artificial: los datos recopilados permiten detectar posibles posiciones adelantadas y enviar alertas a la sala de videoarbitraje.

los datos recopilados permiten detectar posibles posiciones adelantadas y enviar alertas a la sala de videoarbitraje. Validación arbitral: los integrantes del VAR revisan la información y determinan si corresponde sancionar la infracción.

De esta manera, la tecnología no reemplazará a los árbitros, sino que funcionará como una herramienta complementaria para facilitar sus decisiones y reducir los tiempos de revisión.

Qué cambiará respecto del VAR tradicional

Actualmente, los árbitros encargados del VAR deben analizar las imágenes y establecer manualmente las líneas que permiten determinar si un jugador se encuentra adelantado.

Con el sistema semiautomático, buena parte de ese procedimiento se realizará mediante el procesamiento automático de datos, lo que permitirá reconstruir las posiciones de los futbolistas con mayor rapidez.

Además, la tecnología puede generar recreaciones tridimensionales de las jugadas, que ayudan a explicar las decisiones al público y a los espectadores que siguen los encuentros por televisión.

Sin embargo, la decisión definitiva continuará dependiendo del equipo arbitral, que deberá evaluar si el futbolista en posición adelantada participó activamente de la acción.

Una tecnología que ya se utiliza en los grandes torneos

El VAR semiautomático tuvo una de sus presentaciones más importantes durante el Mundial de Qatar 2022, donde permitió analizar numerosas situaciones de fuera de juego con una precisión superior a la de los sistemas tradicionales.

Una de las jugadas más recordadas por los argentinos fue el gol anulado a Lautaro Martínez frente a Arabia Saudita, cuando la tecnología detectó una posición adelantada por un margen mínimo.

La herramienta también se implementó en la Champions League desde la temporada 2022/23 y posteriormente comenzó a extenderse a otras competencias internacionales.

Con su llegada a la Liga Profesional, el fútbol argentino buscará modernizar el arbitraje y reducir las controversias vinculadas con las posiciones adelantadas, uno de los aspectos que más discusiones genera durante los partidos.

El estreno previsto para diciembre representará el primer paso de un proceso de implementación que continuará durante 2027, con el objetivo de incorporar progresivamente esta tecnología en los estadios de la máxima categoría.