Milei felicitó a Netanyahu por el resultado electoral y ratificó la alianza entre Argentina e Israel

El Presidente destacó el desempeño del Likud, que fue la fuerza más votada en las elecciones legislativas israelíes, aunque no logró asegurar una mayoría parlamentaria.

Hoy 17:39

El presidente Javier Milei felicitó este jueves al primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, por el resultado de las elecciones legislativas en Israel, donde el partido Likud se posicionó como la fuerza más votada. A través de un mensaje en redes sociales, el mandatario argentino elogió su liderazgo y reafirmó la alianza estratégica entre ambos países.

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“Felicitaciones, querido amigo Netanyahu, por la gran elección del Likud, que volvió a ser la primera fuerza en Israel”, escribió Milei. En la misma publicación, destacó el desempeño del dirigente israelí pese a los pronósticos previos: “Una vez más has demostrado la fortaleza de tu liderazgo, incluso frente a las encuestas y predicciones en tu contra”.

El jefe de Estado también ratificó su alineamiento con el Gobierno israelí y sostuvo que ambos países mantendrán su vínculo político. “La Argentina e Israel continuarán siendo aliados estratégicos en contra de aquellos que desafían nuestros valores occidentales”, expresó.

Por su parte, Netanyahu agradeció públicamente el respaldo de Milei y resaltó la relación personal y política que mantienen. “¡Gracias, mi querido amigo! Javier, tu amistad significa mucho para mí, y tu apoyo inquebrantable a Israel significa aún más”, manifestó en su cuenta de la red social X.

El primer ministro también elogió la postura del mandatario argentino y afirmó: “Eres un líder valiente, un verdadero amigo del Estado judío y un hombre que se mantiene firme en sus convicciones”.

Además, destacó el vínculo bilateral y señaló que ambos países construyeron una asociación que, según sus palabras, se extendió por América Latina.

El resultado electoral dejó al Likud como el partido más votado, pero la coalición de Netanyahu todavía necesita reunir apoyos para alcanzar la mayoría parlamentaria. En ese escenario, el intercambio entre ambos mandatarios volvió a poner de relieve la cercanía política entre la Argentina y el Gobierno israelí.