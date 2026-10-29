Trump anunció que hablará con Lula, pero volvió a cuestionar las elecciones en Brasil

El presidente de Estados Unidos anticipó un contacto con su par brasileño, aunque calificó los comicios como “una desgracia” y evitó reconocer explícitamente el resultado.

Hoy 17:41

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, adelantó este jueves que mantendrá una conversación con su par de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, pero volvió a cuestionar las elecciones celebradas el domingo en el país sudamericano y evitó pronunciarse sobre el resultado electoral.

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“Hablaré con él. Seguí las elecciones. No tomé partido, pero vi lo que pasaba en Brasil, fue una desgracia”, afirmó Trump ante periodistas antes de partir hacia un acto de campaña.

Las declaraciones se producen luego de la victoria electoral de Lula y en medio de las tensiones políticas generadas por el posicionamiento de distintos dirigentes internacionales frente a los comicios brasileños. Aunque Trump anticipó el contacto con el mandatario, sus palabras volvieron a poner en duda su valoración del proceso electoral.

El escenario también quedó marcado por la situación de Flávio Bolsonaro, quien abandonó Brasil junto con su familia y viajó a Estados Unidos después de la derrota electoral. Según la información difundida, el senador tenía una restricción judicial para salir de su país en el marco de una investigación por presunto lavado de dinero.

Tras llegar a Miami el miércoles, Flávio Bolsonaro se presentó en un comunicado como “el líder de Brasil” y prometió organizar desde Estados Unidos la oposición política al gobierno de Lula.

La salida del senador y sus declaraciones sumaron un nuevo foco de tensión tras los comicios, mientras se aguarda la conversación anunciada entre Trump y el presidente brasileño.