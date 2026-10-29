Netanyahu ganó las elecciones en Israel, pero quedó lejos de la mayoría parlamentaria

El partido del primer ministro obtuvo 27 escaños, mientras que la principal fuerza opositora consiguió 21.

Hoy 17:43

El partido del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, fue el más votado en las elecciones legislativas del martes, aunque el resultado no le garantiza la continuidad en el poder. Según los datos difundidos tras el recuento, su fuerza obtuvo 27 escaños, frente a los 21 alcanzados por Yashar!, el espacio de centroderecha encabezado por el opositor Gadi Eisenkot.

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Con esos resultados, la coalición favorable a Netanyahu reúne 53 bancas, mientras que el bloque opositor suma 48. Las dos listas árabes, que en conjunto alcanzarían 19 escaños, aparecen como actores decisivos para definir la formación del próximo gobierno.

El Parlamento israelí necesita una mayoría de 61 de sus 120 integrantes para garantizar el respaldo necesario para gobernar. Por eso, pese a haber quedado primero en la votación, Netanyahu todavía debe negociar con otras fuerzas para alcanzar ese número.

Dentro de su espacio se encuentran los partidos ultraortodoxos Judaísmo Unido de la Torá, con siete escaños, y Shas, con seis. También integran la coalición las fuerzas ultranacionalistas Poder Judío, liderada por Itamar Ben Gvir, y Sionismo Religioso, encabezada por Betsalel Smotrich, con siete y seis bancas, respectivamente.

En la oposición, además de los 21 representantes de Yashar!, se ubican Juntos, la formación vinculada a los ex primeros ministros Naftali Bennett y Yair Lapid, con 12 escaños; Los Demócratas, de Yair Golan, con ocho; e Israel Beitenu, de Avigdor Lieberman, con siete.

Por su parte, las listas árabes obtendrían 19 bancas en total. La Lista Conjunta, de orientación izquierdista, alcanzaría 11 escaños, mientras que Raam, encabezada por Mansur Abás, conseguiría ocho.

De esta manera, a Netanyahu le faltarían ocho escaños para llegar a la mayoría absoluta, mientras que el bloque opositor necesitaría otros 13. Ninguno de los dos sectores tendría asegurada la posibilidad de gobernar sin negociar apoyos externos o conseguir el respaldo de legisladores de otras fuerzas.

El panorama todavía podría registrar modificaciones. La Comisión Electoral Central informó que quedaban entre 430.000 y 480.000 votos pendientes de recuento, correspondientes principalmente a militares, diplomáticos, personas enfermas y otros electores que votaron fuera de sus centros habituales. La distribución final de esas papeletas podría modificar el reparto de bancas y las negociaciones para formar gobierno.