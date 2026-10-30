“Espero que no nos crucemos en pista”: varios pilotos de Fórmula 1 en guerra contra Alonso por los comentarios negativos hacia Albon

El origen de la polémica estuvo en el contacto de la primera vuelta en el Circuito de las Américas. El roce dañó el Aston Martin del bicampeón mundial, que acabó 16° y fuera de los puntos.

Hoy 09:11

Fernando Alonso mantuvo en México sus cuestionamientos contra Alex Albon después del cruce que ambos protagonizaron en el Gran Premio de Estados Unidos. El español consideró que el incidente de Austin fue parte de un problema mayor en la zona media y trasera de la parrilla. Sin embargo, recibió una respuesta coincidente de varios pilotos, entre ellos el propio tailandés, Charles Leclerc, Sergio Pérez, Pierre Gasly, Oliver Bearman y Carlos Sainz.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El origen de la polémica estuvo en el contacto de la primera vuelta en el Circuito de las Américas. Albon intentó avanzar por el interior en la curva 11, donde Alonso también tenía a Esteban Ocon por fuera. El roce dañó el Aston Martin del bicampeón mundial, que acabó 16° y fuera de los puntos.

Tras aquella carrera, Fernando Alonso apuntó contra el nivel de algunos corredores de la grilla. “Creo que la calidad de los pilotos en el último tercio de la parrilla es muy baja”, declaró. También cuestionó la maniobra puntual de su rival: “Albon se olvidó de que la curva 11 estaba ahí y tenía que doblar a la izquierda”.

En la previa al Gran Premio de México, el piloto de Aston Martin profundizó su posición. Aclaró que no hablaba de una cantidad exacta de corredores, aunque sostuvo que los aludidos podían identificar el sentido de sus declaraciones. “No soy específico sobre el número, pero todos sabemos de quiénes hablamos y quiénes se sintieron afectados por ese comentario. Eso te lo dice todo”, expresó Alonso. El español insistió en que el incidente con Albon fue evitable. “Sigo pensando lo mismo. Fue un error que no hacía falta. Todavía me cuesta entender qué oportunidad vio Alex en ese momento”, afirmó.

Te recomendamos: La carrera más desopilante en Silverstone: Colapinto quedó varado y Alonso ganó “con trampa”

También explicó que su crítica no se limitaba al episodio de Austin. “No es solo Austin. Por desgracia, estuve en esa parte de la carrera durante toda la temporada y veo cosas desde el auto que no puedo evitar”, agregó.

Alonso reconoció que competir en posiciones alejadas de la punta presenta otras dificultades por la menor adherencia y el tránsito de varios monoplazas. Aun así, descartó que ese contexto justifique contactos reiterados o daños en las primeras curvas. “No siento que todos los incidentes en la primera vuelta, todos los toques y todos los alerones delanteros que salen volando sean necesarios”, señaló. El asturiano vinculó esa situación con el límite presupuestario de la categoría. “Creo que se trata simplemente de un nivel de pilotaje muy bajo y de falta de talento. Cuando cometes errores repetidos durante toda la temporada, tienes accidentes y el 50% de tu carrera se decide en la primera vuelta, si yo fuera el director del equipo no estaría contento, pero si ellos están contentos, me parece bien”, completó.

Alex Albon respondió durante la conferencia de prensa oficial de la Federación Internacional del Automóvil (FIA). El piloto de Williams valoró la trayectoria de Alonso, pero dejó claro que no comparte la evaluación sobre el nivel de los competidores que pelean en la segunda mitad del pelotón.

“Le tengo un enorme respeto a Fernando. Es un gran piloto y alguien a quien admiré mucho de chico”, afirmó. Luego relativizó las palabras del español al considerar que surgieron poco después de la carrera. “Los comentarios posteriores a una carrera siempre llegan un poco en caliente, así que hay que tomarlos con cierta cautela”.

Sobre su duelo en Austin, Albon no percibió una maniobra fuera de los límites. “Pensé que fue una buena batalla. Tuvimos una buena pelea, así que claramente él no pensó lo mismo”, dijo. Respecto del contacto, añadió: “Incluso el incidente en sí, pensé que fue bastante 50-50 por la ubicación de los autos en la pista”.

Cuando le informaron que Alonso había reafirmado sus críticas, el corredor de Williams volvió a diferenciarse de su rival. “También voy a mantener lo que dije. Obviamente no es agradable escuchar esos comentarios cuando compites contra alguien a quien admirabas, pero no estoy de acuerdo. Es así de simple”, sostuvo.

Para Albon, la actual parrilla de Fórmula 1 tiene un estándar elevado en todas sus posiciones. “Creo que el nivel es fuerte de arriba abajo. Hace 10 o 15 años, la mitad trasera de la parrilla no era como es ahora. Ya no tenemos pilotos de pago”, remarcó.

El tailandés cerró el intercambio con una frase que reflejó la tensión entre ambos antes de la actividad en el Autódromo Hermanos Rodríguez: “Espero que no nos crucemos en pista este fin de semana”.

Charles Leclerc, que compartió la conferencia con Albon, fue uno de los más enfáticos al defender a su colega. El monegasco recordó que ambos se enfrentaron desde las categorías formativas y destacó el recorrido del piloto de Williams.

“Creo que el nivel es muy alto, muy, muy alto”, aseguró Leclerc. “Alex estaba ahí arriba y, de hecho, era un piloto al que admiraba. Siempre estaba una o dos categorías por encima de mí, pero era excepcional”. El piloto de Ferrari atribuyó las diferencias de resultados al rendimiento de cada monoplaza. “Estoy seguro de que el nivel de la parrilla es súper alto, ya sea atrás, en el medio o adelante. Lo único que cambia es el auto que conducimos, pero el estándar es muy alto”, afirmó.

Sergio Checo Pérez coincidió con esa lectura. El mexicano también consideró que las expresiones de Alonso pudieron responder al contexto posterior a una carrera, y señaló que la competitividad depende en gran medida del material disponible. “En caliente todos decimos cosas que no queremos decir o que no sentimos”, planteó Pérez. “El nivel atrás es tan alto como adelante. Si intercambiáramos autos con los de adelante, tendríamos resultados muy similares, o al revés”.

El corredor de Cadillac resumió su postura con una referencia directa al peso que tienen los equipos en el campeonato: “En Fórmula 1 uno es tan bueno como su auto y su equipo. Cuando mirás los nombres que están atrás, el nivel es realmente alto”.

Pierre Gasly, de Alpine, evitó analizar en detalle el incidente entre Alonso y Albon porque no había visto la carrera del español. De todos modos, discrepó con la definición sobre la calidad de los pilotos. El francés señaló que, a partir de su experiencia, el presente ofrece una nómina más sólida. “El nivel de la grilla probablemente sea uno de los más altos con todos los pilotos que tenemos ahora. Cuando llegué, vi enfoques de manejo más alocados que los que veo hoy”, aseguró.

Oliver Bearman, de Haas, evaluó que la necesidad de asumir riesgos en la zona media puede explicar parte de los roces. “Es una conclusión un poco dura, coincido con Pierre en que el nivel de esta parrilla es muy alto”, dijo.

El británico sostuvo que las brechas de rendimiento obligan a aprovechar oportunidades escasas. “A veces tenés que ser muy oportunista, y eso puede terminar en un desastre, como nos pasó a Pierre y a mí la semana pasada”, explicó. Para Bearman, “no es una cuestión de calidad”, sino del intento por generar resultados cuando los ocho primeros puestos suelen quedar en manos de los cuatro equipos más fuertes.

Carlos Sainz, compañero de Albon en Williams, también salió al cruce de Alonso. “En la parte de atrás hay mucho más aire sucio y un efecto acordeón mayor. Hay más ocasiones en las que tres o cuatro autos llegan en paralelo a una curva, y las posibilidades de un incidente son más altas”, indicó.

El español, que atraviesa una temporada lejos de las posiciones de vanguardia, fue concluyente: “Llevo 12 años en la parrilla y, si hay un año en el que creo que está el mayor nivel de talento, es este. No puedo pensar en nadie que no esté a la altura de la Fórmula 1”.

La tensión entre Alonso y Albon volverá a tener un nuevo capítulo si ambos quedan cerca en pista durante el fin de semana en Ciudad de México, donde Williams y Aston Martin buscarán puntos en un tramo final de temporada marcado por una lucha cerrada en la zona media.