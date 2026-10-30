Cecilia Neme anticipó que la UCR será "una oposición constructiva" desde el Deliberante y decartó acercamientos con La Libertad Avanza

La concejal de la UCR dialogó con Radio Panorama y se refirió a los desafíos de la nueva gestión en el recinto, donde renueva banca.

Hoy 13:35

La concejal Cecilia Neme, de la Unión Cívica Radical (UCR), renovará su mandato en el Concejo Deliberante y anticipó cuáles serán los principales temas que impulsará desde su banca. En diálogo con Radio Panorama, se refirió a las demandas de los vecinos, los desafíos de la nueva gestión municipal y la posición que mantendrá su espacio político frente al oficialismo.

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En primer lugar, Neme consideró que los primeros meses de la nueva administración municipal serán determinantes para conocer prioridades y evaluar las respuestas a las necesidades de la comunidad.

“Es una gestión nueva, así que esperaremos que se acomoden para ver si dan prioridad a lo que el vecino necesita. Los primeros 100 días son fundamentales para ponerte en contexto”, sostuvo.

También hizo referencia a la responsabilidad compartida entre el Estado municipal y los ciudadanos para mejorar las condiciones de la ciudad: “Si bien la Municipalidad tiene su responsabilidad, el ciudadano también la tiene”.

Seguridad, residuos y problemas cloacales

Entre las iniciativas que pretende impulsar, la edil mencionó la creación de una policía ciudadana, una propuesta que la UCR presentó durante la campaña electoral y que buscaría colaborar con las tareas de prevención y descomprimir el trabajo de la Policía de la Provincia.

“Hemos planteado en campaña la creación de una policía ciudadana para descomprimir y que se ocupen de cuestiones más inmediatas. A veces la Policía de la Provincia está sobrepasada y este proyecto sería beneficioso. Sería parecido a un Alerta Banda”, explicó.

Por otra parte, identificó a los minibasurales y los problemas cloacales como dos de las preocupaciones recurrentes de los vecinos. En ese sentido, consideró que, además de garantizar los servicios y los recursos necesarios, es fundamental promover cambios de conducta en la comunidad.

“Al vecino le preocupan los minibasurales. Si bien hay recolección de residuos y los recursos y empleados están, hay que buscar la forma de que no existan. Es una cuestión de conciencia también, el vecino debe tener la conducta de no tirar la basura”, manifestó.

En cuanto a las cloacas, advirtió que las dificultades alcanzan a numerosos sectores de la ciudad. “Casi todos los barrios tienen problemas cloacales porque la ciudad crece cada vez más”, señaló.

Cuestionamientos al transporte público y las aplicaciones

Uno de los puntos en los que Neme puso mayor énfasis fue el funcionamiento del transporte público de pasajeros. La concejal recordó que su espacio viene reclamando cambios desde hace años y cuestionó que los subsidios de distintos niveles del Estado no hayan logrado mejorar el servicio.

“Con el servicio de transporte venimos luchando hace muchos años. Con subsidios nacionales, provinciales y municipales no han hecho nada, por ende no les sirve. Entonces pedimos otra gestión de transporte”, expresó.

En ese marco, planteó que los colectivos eléctricos podrían tener una función más amplia que la de realizar recorridos turísticos. “Yo tuve la idea de que los colectivos eléctricos no hagan solo un recorrido turístico”, comentó.

También consideró que existe una responsabilidad compartida entre el Ejecutivo municipal y las empresas prestatarias por las deficiencias del sistema.

“El transporte es un negocio, si no funciona porque el ciudadano elige un método de transporte alternativo porque nunca llega a tiempo o directamente no llega porque hay colectivos sin papeles, hay una culpa compartida tanto del Ejecutivo como del empresariado”, afirmó.

Sobre el crecimiento de plataformas como Uber, Neme adelantó que buscará promover algún tipo de regulación para que todos los prestadores trabajen bajo condiciones similares.

“Vamos a buscar la manera de regular o de que las aplicaciones como Uber cumplan con algún requisito, ya que los choferes pagan impuestos que estos no. Es vidrioso. Vamos a procurar que todos cumplamos de manera pareja”, sostuvo.

La UCR seguirá como oposición

Finalmente, la concejal descartó conversaciones con La Libertad Avanza y marcó diferencias ideológicas entre ambos espacios. Aseguró que la UCR mantendrá su identidad política y continuará ejerciendo una oposición constructiva, aunque con cuestionamientos cuando considere que las decisiones del Gobierno no sean adecuadas.

“No hablamos con La Libertad Avanza. Tenemos muchas diferencias, la UCR maneja valores y una educación pública y una estructura donde no comulgamos con los principios de LLA. Vamos a seguir siendo oposición desde la UCR, constructiva pero marcando los errores”, concluyó.