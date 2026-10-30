Es oficial: el fútbol argentino tendrá VAR semiautomático y ya se confirmó en qué partido debutará

La Liga Profesional anunció la incorporación de una tecnología que permitirá detectar posiciones adelantadas con mayor precisión y agilizar las decisiones arbitrales.

Hoy 14:14

El fútbol argentino dará un importante salto tecnológico con la llegada del VAR semiautomático. La Liga Profesional de Fútbol (LPF) confirmó oficialmente que incorporará el sistema de fuera de juego semiautomático (SAOT), una herramienta que ya se utiliza en importantes competiciones internacionales, como la Premier League, y que busca mejorar la precisión y reducir los tiempos de revisión de las jugadas.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

La tecnología tendrá su estreno oficial el próximo 12 de diciembre, durante la final del Torneo Clausura 2026, que se disputará en el estadio Diego Armando Maradona de La Plata.

Posteriormente, el sistema quedará instalado de manera definitiva para comenzar a utilizarse en todos los encuentros de la Liga Profesional a partir del Torneo Clausura 2027.

La implementación fue anunciada por la AFA como parte de un proceso destinado a mejorar la transparencia de las decisiones arbitrales y modernizar el fútbol argentino.

Cómo funciona el VAR semiautomático que llegará a Argentina

El nuevo sistema, denominado SAOT (Semi-Automated Offside Technology), utiliza cámaras de última generación y un software avanzado para analizar las posiciones de los futbolistas durante el desarrollo del partido.

La herramienta fue desarrollada por Genius Sports, mediante su plataforma tecnológica GeniusIQ, que combina inteligencia artificial y procesamiento de datos deportivos.

Su funcionamiento permite generar una réplica digital del encuentro en tiempo real, lo que facilita la identificación de posibles posiciones adelantadas con precisión milimétrica.

Para realizar ese análisis, el sistema incorpora 28 cámaras adicionales a las utilizadas habitualmente, que permiten capturar diferentes ángulos de las jugadas.

Cuando detecta una posible posición adelantada, la tecnología envía una alerta a las autoridades arbitrales para que revisen la acción.

De esta manera, el VAR puede contar con información más precisa y reducir considerablemente los tiempos necesarios para resolver jugadas polémicas.

Aunque el procedimiento incorpora herramientas automáticas, la decisión final continúa bajo responsabilidad del equipo arbitral.

Cuándo debutará el VAR semiautomático en el fútbol argentino

La Liga Profesional confirmó que el estreno del nuevo sistema se producirá en uno de los encuentros más importantes del calendario nacional.

La final del Torneo Clausura 2026, prevista para el sábado 12 de diciembre en el estadio Diego Armando Maradona de La Plata, será el primer partido en el que se utilizará el VAR semiautomático.

Ese compromiso servirá como presentación oficial de una herramienta que posteriormente será incorporada al funcionamiento regular de la máxima categoría.

La implementación definitiva comenzará durante el Torneo Clausura 2027, cuando el sistema estará disponible para todos los partidos de la competencia.

Qué dijo Claudio Tapia sobre la llegada de la nueva tecnología

El presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio Tapia, destacó la importancia de incorporar herramientas tecnológicas que permitan mejorar el arbitraje y la experiencia de los espectadores.

"Los fanáticos del fútbol argentino merecen la mejor experiencia en el día del partido y la tecnología de fuera de juego semiautomático es una solución crucial para tomar decisiones rápidas y precisas, que los mantengan informados sobre lo que sucede en el juego", sostuvo.

Además, el titular de la AFA resaltó la experiencia internacional de la empresa encargada del desarrollo tecnológico.

"Genius Sports ha desarrollado y lanzado el SAOT más avanzado del fútbol mundial con resultados probados en las ligas más importantes y estamos encantados de ampliar nuestra alianza con ellos", afirmó.

Argentina se suma a las principales ligas del mundo

Con la incorporación del fuera de juego semiautomático, la Liga Profesional busca acercarse a los estándares tecnológicos utilizados en las principales competencias internacionales.

El sistema ya tiene presencia en torneos de primer nivel, como la Premier League, y forma parte de las innovaciones destinadas a asistir a los árbitros en la resolución de jugadas.

Su principal ventaja será la posibilidad de detectar posiciones adelantadas con mayor exactitud, agilizar las revisiones del VAR y ofrecer mayor claridad sobre las decisiones.

Desde la organización destacaron que la implementación representa un avance en el proceso de modernización del fútbol nacional.

"Con este paso, la Liga Profesional reafirma su compromiso con el desarrollo tecnológico y la mejora continua del arbitraje en el fútbol argentino", señalaron desde la LPF.

Así, el 12 de diciembre marcará el debut de una nueva herramienta en el fútbol argentino, que comenzará a formar parte de manera habitual de la Primera División durante el Torneo Clausura 2027.