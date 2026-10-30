Ponzio prepara tres cambios en el once de River para el Superclásico ante Boca

El DT deberá modificar el mediocampo por la lesión de Aníbal Moreno y un juvenil aparece como su principal reemplazante.

Hoy 14:44

River Plate comienza a definir su formación para el Superclásico frente a Boca Juniors, que se disputará en La Bombonera, y el entrenador Leonardo Ponzio prepara tres modificaciones respecto del equipo que consiguió la victoria ante Racing. La principal novedad sería la inclusión de Lucas Silva, el juvenil que se perfila como titular debido a los problemas físicos que arrastra Aníbal Moreno.

El mediocampista continúa afectado por una discopatía lumbar que le provoca dolores y que ya lo obligó a abandonar el encuentro frente a la Academia. Aunque el cuerpo técnico lo esperará hasta último momento, sus posibilidades de jugar desde el arranque son muy reducidas.

Ante este panorama, y con Fausto Vera también descartado por un desgarro, Ponzio se inclinaría por una alternativa natural para ocupar el puesto, sin modificar demasiado el esquema táctico que viene utilizando durante su interinato.

Lucas Silva gana terreno para ser titular en el Superclásico

La principal incógnita de River pasa por el mediocampo, donde la situación física de Aníbal Moreno obliga al entrenador a buscar soluciones.

El futbolista continúa con molestias lumbares producto de una discopatía que anteriormente lo había mantenido 45 días fuera de las canchas y que volvió a complicarlo durante el partido frente a Racing.

Si bien será evaluado hasta último momento, Moreno podría integrar el banco de suplentes en caso de ser convocado, ya que todavía no se encuentra en plenitud física.

Frente a esta situación, Lucas Silva aparece como el principal candidato para ocupar su lugar en el once inicial.

El juvenil cuenta con apenas nueve partidos disputados en Primera División y todavía no tuvo la oportunidad de enfrentar a Boca, por lo que su posible titularidad representaría uno de los desafíos más importantes de su corta carrera profesional.

Durante la semana se analizaron distintas alternativas tácticas, incluida la posibilidad de reforzar el mediocampo con futbolistas de características más defensivas.

Sin embargo, Ponzio priorizaría mantener la estructura del equipo y utilizar a Silva como reemplazante natural de Moreno.

La situación del mediocampo se volvió especialmente delicada por las lesiones de dos futbolistas importantes.

Además de las molestias de Aníbal Moreno, el cuerpo técnico no podrá contar con Fausto Vera, quien sufrió un desgarro en el isquiotibial derecho durante el encuentro frente a Belgrano de Córdoba.

La lesión muscular dejó al volante fuera de los últimos compromisos de la fase regular del Torneo Clausura, incluido el Superclásico.

De esta manera, River perdió dos alternativas habituales en una zona fundamental del equipo, lo que abrió la puerta para que Lucas Silva tenga su oportunidad en un partido de máxima exigencia.

Martínez Quarta y Marcos Acuña regresarán a la defensa

Además del cambio obligado en el mediocampo, Leonardo Ponzio prepara dos modificaciones tácticas en la última línea.

La primera será el regreso de Lucas Martínez Quarta, quien ya cumplió su fecha de suspensión por acumulación de tarjetas amarillas.

El defensor volverá a ocupar un lugar en la zaga central en reemplazo de Lautaro Rivero, quien había sido titular frente a Racing.

Por su parte, Marcos Acuña también regresará al equipo inicial después de recuperarse de una molestia en el empeine que había condicionado su participación en los últimos encuentros.

El campeón del mundo con la Selección argentina volverá a desempeñarse como lateral izquierdo, mientras que Francisco Ortega dejará su lugar en la formación titular.

Con estas modificaciones, Ponzio buscará recuperar experiencia y solidez defensiva para enfrentar a Boca en un partido determinante.

La probable formación de River para enfrentar a Boca

Si no aparecen nuevos inconvenientes físicos, River presentaría tres cambios respecto del equipo que derrotó a Racing.

El posible once del Millonario sería: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Nicolás Otamendi, Lucas Martínez Quarta, Marcos Acuña; Tobías Andrada, Lucas Silva, Tomás Galván; Thiago Almada, Ángel Correa y Lucas Beltrán.

De confirmarse esta alineación, Lucas Silva tendrá su primera experiencia en un Superclásico, acompañado en el mediocampo por Tobías Andrada y Tomás Galván.

En ataque, el entrenador mantendría la apuesta por Thiago Almada, Ángel Correa y Lucas Beltrán, con la intención de sostener el funcionamiento ofensivo que viene mostrando el equipo.

River se juega mucho ante Boca en La Bombonera

El Superclásico será un encuentro determinante para las aspiraciones de River en el Torneo Clausura 2026.

El Millonario necesita continuar sumando para consolidarse en los puestos de clasificación a los playoffs y mantenerse en la pelea por conseguir un lugar en la Copa Libertadores 2027 a través de la tabla anual.

Del otro lado estará un Boca que atraviesa un gran momento, después de clasificarse a la final de la Copa Sudamericana y posicionarse entre los principales protagonistas del campeonato local.

Con este escenario, Leonardo Ponzio buscará apostar por una formación equilibrada, recuperar a dos titulares en defensa y darle confianza a Lucas Silva en el mediocampo.

Salvo una recuperación inesperada de Aníbal Moreno o algún cambio de último momento, el juvenil aparece como la principal novedad de River para afrontar el Superclásico en La Bombonera.