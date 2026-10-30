Prórroga de prisión domiciliaria para acusada de homicidio en Jujuy

Micaela Rivadeneira, acusada de homicidio simple, seguirá con arresto domiciliario por 60 días en Jujuy mientras se investiga su posible incumplimiento de la medida.

Hoy 14:55

La causa judicial que investiga el homicidio de Lautaro Flores ha avanzado significativamente hacia el juicio oral y público, tras la reciente audiencia de control de acusación celebrada en Jujuy. En esta audiencia, se admitieron las pruebas presentadas por la Fiscalía, lo que marca un hito en el proceso judicial. Micaela Rivadeneira, de 25 años, está acusada de homicidio simple por el crimen ocurrido el 27 de julio en el barrio 1° de Marzo, en la capital jujeña.

Durante la audiencia, presidida por el juez Gastón Mercau, se decidió prorrogar la prisión domiciliaria de Rivadeneira por un periodo adicional de 60 días. Esta decisión se toma mientras la Fiscalía investiga si la acusada ha violado las condiciones de su arresto domiciliario. Es importante destacar que el avance de la causa fue posible gracias a la admisión de las pruebas presentadas por el fiscal Aldo Lozano, después de la fase de Investigación Penal Preparatoria.

La madre de la víctima, Jorgelina Soto, ha manifestado su indignación respecto a la decisión de mantener a Rivadeneira en prisión domiciliaria. Soto ha señalado que su hijo fue asesinado y que Rivadeneira estaría incumpliendo esta medida al salir de su hogar para asistir a un evento deportivo. "Es un beneficio que le dieron a la que asesinó a mi hijo, que lo está incumpliendo", declaró Soto a El Tribuno de Jujuy.

La denuncia presentada por Soto ha llevado a la Fiscalía a implementar diversas medidas de investigación, incluyendo el análisis de cámaras de seguridad y la recopilación de testimonios para corroborar las afirmaciones de la madre de la víctima. "Las cámaras, como todos saben, no duran más de tres o cinco días. Estoy indignada, tendrían que moverse al momento para revocarle el beneficio", expresó Soto, aludiendo a la urgencia de la situación.

Además, se ha solicitado un informe al Patronato de Liberados, el organismo encargado de supervisar las medidas de prisión domiciliaria. Si se determina que hubo un incumplimiento por parte de Rivadeneira, la Fiscalía podría solicitar la revocación de su beneficio y el traslado de la imputada a una unidad del Servicio Penitenciario, mientras continúa el proceso judicial.

En la misma audiencia, Soto también hizo hincapié en la necesidad de justicia y pidió que la acusada sea trasladada al penal. "No voy a bajar los brazos, voy a seguir saliendo a las calles a pedir justicia y para que se revoque este beneficio, tan innecesario, que no se lo merece por haber asesinado", subrayó, dejando claro su compromiso con la causa.

La madre de Lautaro Flores relató una situación que se presentó durante la audiencia, donde el abogado de Rivadeneira argumentó que ella portaba un arma blanca debido a haber sufrido violencia de género. Soto rechazó esta justificación, afirmando que "mi hijo no ejerció violencia de género para que ella le haga eso" y pidió a la comunidad que ayude en la búsqueda de justicia, solicitando información sobre el caso de su hijo.