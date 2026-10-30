La Selección Argentina confirmó las sedes de sus amistosos ante Uruguay y Costa Rica: cuándo y dónde se jugarán

Los encuentros marcarán el inicio de una nueva etapa sin Lionel Messi y habrá varias ausencias importantes en la convocatoria.

Hoy 14:03

La Selección Argentina ya tiene confirmadas las sedes para sus próximos dos amistosos internacionales. El conjunto dirigido por Lionel Scaloni enfrentará a Uruguay el viernes 13 de noviembre en La Bombonera, mientras que el martes 17 se medirá con Costa Rica en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba, en el marco de la última fecha FIFA del año.

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Los compromisos tendrán un significado especial para la Albiceleste, ya que serán los primeros encuentros sin Lionel Messi después de su despedida ante Benín, marcando el comienzo de una nueva etapa para el seleccionado nacional.

De esta manera, quedó confirmado que el estadio Monumental no recibirá partidos de la Selección durante el cierre de 2026, mientras que Buenos Aires y Córdoba serán las ciudades elegidas para las últimas presentaciones del equipo.

Argentina recibirá a Uruguay en La Bombonera

El primer amistoso se disputará el viernes 13 de noviembre, cuando la Selección Argentina enfrente a Uruguay en el estadio Alberto J. Armando, conocido popularmente como La Bombonera.

El encuentro representará un nuevo capítulo del clásico rioplatense, uno de los enfrentamientos más tradicionales del fútbol sudamericano.

El antecedente más reciente entre ambos equipos en ese escenario se remonta al 16 de noviembre de 2023, cuando Uruguay consiguió una victoria por 2-0 frente a Argentina, por las Eliminatorias Sudamericanas.

Además, la Albiceleste ya utilizó el estadio de Boca durante 2026 para disputar dos encuentros amistosos frente a Zambia y Mauritania, que formaron parte de la despedida del público argentino antes del Mundial.

Ahora, La Bombonera volverá a recibir al seleccionado nacional en un partido que promete generar una gran expectativa.

Córdoba recibirá a la Selección Argentina frente a Costa Rica

El segundo compromiso de la fecha FIFA se disputará el martes 17 de noviembre, cuando Argentina enfrente a Costa Rica en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba.

De esta manera, el conjunto de Scaloni regresará a un escenario donde ya tuvo actividad durante este año.

En septiembre, la Selección disputó un amistoso frente a Bolivia en el Kempes, encuentro que terminó con una contundente victoria por 4-0.

La elección de Córdoba permitirá que los hinchas del interior del país vuelvan a tener la oportunidad de acompañar a la Albiceleste en una de sus últimas presentaciones de la temporada.

Las ausencias que tendrá Scaloni en la próxima convocatoria

La lista de convocados para los amistosos todavía no fue anunciada, aunque ya se anticipan algunas bajas importantes.

Entre ellas aparecen Milton Delgado y Leonel Flores, quienes permanecerán en Boca Juniors para preparar la final de la Copa Sudamericana, prevista para el sábado 21 de noviembre en Barranquilla, Colombia, frente a Atlético Mineiro.

Otro de los futbolistas que no estará disponible es Leandro Paredes, quien todavía debe cumplir fechas de suspensión por el incidente protagonizado con jugadores españoles después de la final del Mundial.

En cuanto a los futbolistas que se desempeñan en Europa, Lautaro Martínez aparece como una de las principales dudas, debido a la lesión que sufrió durante el encuentro frente a Brujas por la Champions League.

Por su parte, Emiliano "Dibu" Martínez manifestó su intención de estar presente en los compromisos de noviembre, según adelantó durante una entrevista con los periodistas Gastón y Esteban Edul.

El arquero se encuentra en recuperación después de haber sufrido una fractura de mandíbula durante un partido con Chelsea, por lo que su presencia dependerá de su evolución física y de las decisiones del cuerpo técnico.

Los amistosos de Argentina en noviembre: fechas y estadios

Viernes 13 de noviembre: Argentina vs. Uruguay, en La Bombonera , Buenos Aires.

Argentina vs. Uruguay, en , Buenos Aires. Martes 17 de noviembre: Argentina vs. Costa Rica, en el estadio Mario Alberto Kempes, Córdoba.

Los horarios de ambos compromisos todavía no fueron informados.

Una nueva etapa para la Selección Argentina

Los encuentros frente a Uruguay y Costa Rica marcarán un momento importante para el equipo conducido por Lionel Scaloni, que comenzará a transitar una nueva etapa después de la despedida de Lionel Messi.

El entrenador tendrá la oportunidad de evaluar alternativas, observar futbolistas y continuar trabajando en la renovación del plantel de cara a los próximos desafíos internacionales.

Mientras se espera la publicación oficial de la lista de convocados, la Selección Argentina ya tiene definido dónde disputará sus últimos dos partidos de 2026.

Primero será el turno de La Bombonera frente a Uruguay, mientras que Córdoba recibirá el cierre del año ante Costa Rica, en una doble fecha que volverá a despertar la expectativa de los hinchas albicelestes.