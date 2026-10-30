Alumnos de una escuela de Los Juríes cantaron un éxito del Potro Herrera y emocionaron al artista

El video fue grabado durante la Muestra Anual de Educación Física de la Escuela Primaria Ángel María Alderete N° 1.027. La presentación de los estudiantes se viralizó en las redes sociales.

Hoy 17:29

Una escena cargada de alegría, música y emoción se vivió en la Escuela Primaria Ángel María Alderete N° 1.027 de Los Juríes, departamento Taboada. Allí, los alumnos protagonizaron un momento especial al cantar con entusiasmo uno de los éxitos de Cristian “El Potro” Herrera.

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El video, registrado durante la Muestra Anual de Educación Física de la institución, rápidamente comenzó a circular por las redes sociales y despertó numerosas reacciones por la energía y el entusiasmo de los chicos.

En las imágenes se puede observar a los estudiantes organizados en distintos grupos, con remeras de diferentes colores, acompañando la canción con palmas y cantando al unísono. La presentación se convirtió en uno de los momentos más destacados de la jornada escolar.

Pero la repercusión llegó mucho más lejos. El propio Cristian “El Potro” Herrera se hizo eco de la publicación y compartió el video en sus redes sociales oficiales, donde expresó su emoción por el cariño demostrado por los pequeños.

“Nos llega este videito de la Escuela Primaria ‘Ángel María Alderete’ N° 1.027, Los Juríes, Departamento Taboada, Sgo. del Estero. Estas cosas nos emocionan y nos movilizan, simplemente GRACIAS”, escribió el artista junto a las imágenes.

La publicación generó una ola de comentarios y muestras de afecto, especialmente entre los vecinos de Los Juríes, que celebraron el reconocimiento del músico a los estudiantes.

De esta manera, una actividad escolar se transformó en un momento inolvidable para los alumnos y la comunidad educativa, que logró llevar la música santiagueña a las redes sociales y emocionar al propio protagonista de la canción.