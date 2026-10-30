El fenómeno de El Niño podría provocar más de 850 mil muertes por calor extremo: qué pasará en Argentina

Un estudio internacional advirtió sobre el impacto de las altas temperaturas hasta marzo de 2027. Mientras países como Brasil, India y Nigeria enfrentarían los mayores riesgos, las proyecciones muestran un escenario diferente para Argentina.

Hoy 20:41

El fenómeno climático de El Niño podría provocar cerca de 857.000 muertes adicionales relacionadas con el calor extremo en todo el mundo entre junio de 2026 y marzo de 2027, según un informe elaborado por el Climate Impact Lab, un centro de investigación especializado en los efectos del cambio climático.

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La estimación surge de una herramienta que analiza el impacto de las temperaturas elevadas sobre la mortalidad en aproximadamente 3.700 regiones del planeta. Según el estudio, unas 484.500 muertes adicionales se habrían producido desde junio, mientras que otras 373.000 se proyectan hasta marzo de 2027.

Los investigadores aclararon que se trata de estimaciones estadísticas y no de fallecimientos confirmados. El objetivo es identificar las regiones más vulnerables y anticipar medidas de prevención frente a las olas de calor.

Los países más afectados por el calor extremo

De acuerdo con las proyecciones para los próximos seis meses, Nigeria, India y Brasil figuran entre los países con mayor riesgo por las temperaturas extremas asociadas al fenómeno climático.

Nigeria encabezaría las estimaciones con aproximadamente 56.000 muertes adicionales, seguida por India, con 55.200; Indonesia, con 29.300; Brasil, con 19.500; y Sudán, con 14.700.

El fenómeno de El Niño se caracteriza por un calentamiento anormal de las aguas superficiales del océano Pacífico ecuatorial, que modifica los patrones climáticos y puede provocar sequías, lluvias intensas y períodos de temperaturas extremas en distintas regiones del mundo.

Qué se espera para Argentina

En el caso de Argentina, el informe presenta un escenario diferente al de los países más afectados. Según el mapa elaborado por el Climate Impact Lab, desde junio se estiman 150 muertes adicionales vinculadas a las temperaturas, pero para los próximos seis meses se proyectan alrededor de 480 fallecimientos menos respecto de los valores de referencia.

De esta manera, el balance estimado para el período comprendido entre junio de 2026 y marzo de 2027 sería de 340 muertes menos asociadas a las temperaturas, en comparación con el escenario utilizado como referencia por los investigadores.

Sin embargo, los especialistas advirtieron que estos resultados no significan que Argentina esté libre de olas de calor ni de riesgos para la salud. Las temperaturas extremas pueden continuar afectando a la población, especialmente a los grupos más vulnerables.

Advierten sobre la necesidad de prevenir los efectos del calor

Los investigadores explicaron que las proyecciones aumentaron respecto del informe anterior debido a las temperaturas registradas durante agosto y septiembre, que resultaron superiores a las previstas inicialmente. Además, el nuevo cálculo incorporó marzo de 2027.

Michael Greenstone, cofundador del Climate Impact Lab y profesor de la Universidad de Chicago, destacó la importancia de identificar las zonas donde el calor extremo representa un mayor peligro para la vida humana, con el objetivo de que las autoridades puedan actuar de manera anticipada.

Entre las principales recomendaciones se encuentran fortalecer los sistemas de alerta temprana, garantizar el acceso al agua potable, ampliar la atención sanitaria y proteger a quienes trabajan al aire libre.

La plataforma actualizará sus estimaciones mensualmente, por lo que las cifras podrían modificarse de acuerdo con la evolución de las temperaturas y los pronósticos climáticos durante los próximos meses.