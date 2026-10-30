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Un hombre de 25 años fue apuñalado en la cabeza durante una pelea en La Banda

El episodio ocurrió este viernes por la tarde en el barrio Villa Unión. La víctima recibió dos heridas cortantes y debió ser trasladada al CIS Banda, donde recibió puntos de sutura.

Hoy 21:21

Un hombre de 25 años resultó herido con un arma blanca durante una pelea ocurrida este viernes por la tarde en el barrio Villa Unión, de la ciudad de La Banda. El episodio se registró alrededor de las 16.20 de este viernes, en un sector del pasaje Santa María de Oro.

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De acuerdo con el informe policial, el lesionado, domiciliado en el barrio Central Argentino, manifestó que habría mantenido una gresca con otro hombre, en medio de una situación vinculada con la venta y el consumo de sustancias.

En esas circunstancias, el presunto agresor lo habría atacado con un elemento punzocortante, aparentemente un cuchillo, provocándole dos heridas cortantes en la región de la cabeza.

Tras el episodio, la víctima fue trasladada en un vehículo particular al Centro Integral de Salud Banda (CISB), donde recibió asistencia médica. El profesional que lo examinó dispuso la realización de puntos de sutura en las heridas y permaneció bajo atención.

Por su parte, el examen médico policial determinó que las lesiones eran curables en siete días, salvo complicaciones.

En el procedimiento intervino personal de la Comisaría Comunitaria N° 14, correspondiente a la Departamental N° 5 de Banda Este, que tomó conocimiento de lo sucedido.

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