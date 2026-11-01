Milei respaldó a Santiago Maratea tras su cruce con la China Ansa en televisión

El Presidente reaccionó en redes sociales a la polémica que se desató durante el programa PH: Podemos Hablar. Cuestionó las preguntas de la periodista y apuntó contra la producción del ciclo conducido por Andy Kusnetzoff.

Hoy 20:26

El presidente Javier Milei salió públicamente en defensa de Santiago Maratea luego del tenso intercambio que el influencer protagonizó con la periodista China Ansa durante una emisión de PH: Podemos Hablar, por Telefe.

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A través de su cuenta de X, el mandatario reaccionó a distintas publicaciones sobre el episodio y respaldó las críticas dirigidas tanto a la periodista como al programa conducido por Andy Kusnetzoff.

En una primera intervención, Milei respondió al comentario de un usuario que había destacado la manera en que Maratea enfrentó las preguntas durante la entrevista. “No más palabras Sr. Juez”, escribió el Presidente.

Horas después, volvió sobre el tema al compartir una publicación de la cuenta Agarra la Pala, que difundía declaraciones del periodista Marcelo Polino en Radio Mitre. Allí, el panelista había señalado que Ansa terminó llorando después del enfrentamiento y sostuvo que la pregunta sobre las colectas del influencer habría sido sugerida por la producción del ciclo.

A partir de esa información, Milei endureció sus cuestionamientos: “Gravísimo. Aquí se cuenta cómo en PH se le ha hecho una emboscada a un invitado por no ser kuka (kirchnerista)”, expresó.

Luego agregó: “Este tipo de situaciones son comunes en la TV argentina, y en especial para el caso del periodismo político. ¡CIAO!”.

La discusión entre Maratea y Ansa se produjo cuando la periodista le preguntó por sus colectas solidarias y puso en duda la concreción de uno de los proyectos, vinculado con la construcción de un refugio para perros. El influencer cuestionó que no hubiera investigado el tema antes de plantear sus interrogantes.

En medio de la repercusión, Maratea también llamó la atención en las redes sociales al compartir una fotografía junto a Ansa en sus historias de Instagram. En la imagen, ambos aparecen juntos y el influencer agregó un corazón rojo, un gesto que sorprendió luego del tenso momento televisivo.